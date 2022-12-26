https://sputniknews.com.tr/20221226/uzmanlar-siraladi-tum-zamanlarin-en-iyi-noel-filmleri-1065027648.html

Uzmanlar sıraladı: Tüm zamanların en iyi Noel filmleri

Uzmanlar sıraladı: Tüm zamanların en iyi Noel filmleri

Hıristiyan dünyası her yıl 25 Aralık'ta Noel Bayramı'nı kutlarken, sinema uzmanları dünyanın en popüler Noel filmlerini sıraladı. Buna göre en iyi 5 Noel filmi... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T13:39+0300

2022-12-26T13:39+0300

2022-12-26T13:39+0300

yaşam

noel

noel

noel

noel baba

noel bayramı

noel ağacı

sinema

sinema filmi

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Dünya'nın dört bir yanındaki Hıristiyanlar, 25 Aralık'tan itibaren Noel Bayramı'nı kutlamak için aileleriyle bir araya geliyor. Noel Bayramı için bir araya gelen aile üyelerinin birlikte vakit geçirirken en çok tercih ettiği filmler, Sputnik'in galerisinde.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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