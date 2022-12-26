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Uzmanlar sıraladı: Tüm zamanların en iyi Noel filmleri
Uzmanlar sıraladı: Tüm zamanların en iyi Noel filmleri
Hıristiyan dünyası her yıl 25 Aralık'ta Noel Bayramı'nı kutlarken, sinema uzmanları dünyanın en popüler Noel filmlerini sıraladı. Buna göre en iyi 5 Noel filmi... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
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noel
noel
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noel ağacı
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Dünya'nın dört bir yanındaki Hıristiyanlar, 25 Aralık'tan itibaren Noel Bayramı'nı kutlamak için aileleriyle bir araya geliyor. Noel Bayramı için bir araya gelen aile üyelerinin birlikte vakit geçirirken en çok tercih ettiği filmler, Sputnik'in galerisinde.
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Uzmanlar sıraladı: Tüm zamanların en iyi Noel filmleri

13:39 26.12.2022
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Hıristiyan dünyası her yıl 25 Aralık'ta Noel Bayramı'nı kutlarken, sinema uzmanları dünyanın en popüler Noel filmlerini sıraladı. Buna göre en iyi 5 Noel filmi listesinin birinci sırasında 1945 yapımı 'Şahane Hayat' yer alıyor.
Dünya'nın dört bir yanındaki Hıristiyanlar, 25 Aralık'tan itibaren Noel Bayramı'nı kutlamak için aileleriyle bir araya geliyor.
Noel Bayramı için bir araya gelen aile üyelerinin birlikte vakit geçirirken en çok tercih ettiği filmler, Sputnik'in galerisinde.
© IMDb

Şahane Hayat (1946)

StudyFinds'ın sinema uzmanlarının yaptığı değerlendirmelerden derlediği verilere göre tüm zamanların en iyi Noel filmi, klasikler arasında yer alan 'Şahane Hayat' oldu. Esquire'ın 'Noel'i tanımlayan film' şeklinde betimlediği Şahane Hayat, iflasın eşiğinde bir adamın bir Noel gecesi intihar etmek üzereyken değişen hayatını konu ediyor.

Şahane Hayat (1946)StudyFinds&#x27;ın sinema uzmanlarının yaptığı değerlendirmelerden derlediği verilere göre tüm zamanların en iyi Noel filmi, klasikler arasında yer alan &#x27;Şahane Hayat&#x27; oldu. Esquire&#x27;ın &#x27;Noel&#x27;i tanımlayan film&#x27; şeklinde betimlediği Şahane Hayat, iflasın eşiğinde bir adamın bir Noel gecesi intihar etmek üzereyken değişen hayatını konu ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© IMDb

Şahane Hayat (1946)

StudyFinds'ın sinema uzmanlarının yaptığı değerlendirmelerden derlediği verilere göre tüm zamanların en iyi Noel filmi, klasikler arasında yer alan 'Şahane Hayat' oldu. Esquire'ın 'Noel'i tanımlayan film' şeklinde betimlediği Şahane Hayat, iflasın eşiğinde bir adamın bir Noel gecesi intihar etmek üzereyken değişen hayatını konu ediyor.

© IMDb

Yılbaşı Hikayesi (1983)

Entertainment Weekly dergisinin Tüm Zamanların En İyi Noel Filmleri listesinde 2. sırada yer alan Yılbaşı Hikayesi, 1940'lı yıllarda geçiyor. Filmde, ailesini ve Noel Baba'yı Red Ryder Range BB oyuncak silahının en iyi Noel hediyesi olduğuna ikna etmeye çalışan küçük Ralphie Parker'ın Noel hikayesi anlatılıyor.

Thrillist, filmin neden bir Noel klasiği haline geldiğini, şu ifadelerle anlatıyor: "Ralphie sadece bir Red Ryder BB oyuncak silahı için değil, hayatta kalmak için mücadele ediyor."

Yılbaşı Hikayesi (1983)Entertainment Weekly dergisinin Tüm Zamanların En İyi Noel Filmleri listesinde 2. sırada yer alan Yılbaşı Hikayesi, 1940&#x27;lı yıllarda geçiyor. Filmde, ailesini ve Noel Baba&#x27;yı Red Ryder Range BB oyuncak silahının en iyi Noel hediyesi olduğuna ikna etmeye çalışan küçük Ralphie Parker&#x27;ın Noel hikayesi anlatılıyor.Thrillist, filmin neden bir Noel klasiği haline geldiğini, şu ifadelerle anlatıyor: &quot;Ralphie sadece bir Red Ryder BB oyuncak silahı için değil, hayatta kalmak için mücadele ediyor.&quot; - Sputnik Türkiye
2/5
© IMDb

Yılbaşı Hikayesi (1983)

Entertainment Weekly dergisinin Tüm Zamanların En İyi Noel Filmleri listesinde 2. sırada yer alan Yılbaşı Hikayesi, 1940'lı yıllarda geçiyor. Filmde, ailesini ve Noel Baba'yı Red Ryder Range BB oyuncak silahının en iyi Noel hediyesi olduğuna ikna etmeye çalışan küçük Ralphie Parker'ın Noel hikayesi anlatılıyor.

Thrillist, filmin neden bir Noel klasiği haline geldiğini, şu ifadelerle anlatıyor: "Ralphie sadece bir Red Ryder BB oyuncak silahı için değil, hayatta kalmak için mücadele ediyor."

© IMDb

Elf (2003)

Kuzey Kutbu’nda yaşayan ve bir elf olarak yetiştirilen Buddy, yaşı ilerledikçe boyu uzayınca aslında bir insan olduğunu anlamaya başlar. Gerçek babasını bulmak amacıyla New York’a giden Buddy, mutluluğu bulsa da insanların Noel’e karşı olan inançlarının çok zayıf olması nedeniyle hayal kırıklığına uğrar. Noel ruhunu hatırlatan film, bu nedenle Noel klasikleri arasında yer almayı hak ediyor.

Elf (2003)Kuzey Kutbu’nda yaşayan ve bir elf olarak yetiştirilen Buddy, yaşı ilerledikçe boyu uzayınca aslında bir insan olduğunu anlamaya başlar. Gerçek babasını bulmak amacıyla New York’a giden Buddy, mutluluğu bulsa da insanların Noel’e karşı olan inançlarının çok zayıf olması nedeniyle hayal kırıklığına uğrar. Noel ruhunu hatırlatan film, bu nedenle Noel klasikleri arasında yer almayı hak ediyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© IMDb

Elf (2003)

Kuzey Kutbu’nda yaşayan ve bir elf olarak yetiştirilen Buddy, yaşı ilerledikçe boyu uzayınca aslında bir insan olduğunu anlamaya başlar. Gerçek babasını bulmak amacıyla New York’a giden Buddy, mutluluğu bulsa da insanların Noel’e karşı olan inançlarının çok zayıf olması nedeniyle hayal kırıklığına uğrar. Noel ruhunu hatırlatan film, bu nedenle Noel klasikleri arasında yer almayı hak ediyor.

© IMDb

Evde Tek Başına (1990)

Türkiye'de de yılbaşı akşamlarının unutulmaz klasikleri arasında yer alan Evde Tek Başına serisinin ilk filmi, listenin dördüncü sırasında. 1990 yılında vizyona giren film, 8 yaşındaki Kevin'ın ailesinden ayrı geçirdiği Noel Bayramı sırasında yaşadığı maceraları konu ediyor. Uzmanlara göre Evde Tek Başına'nın aradan geçen 30 yıla rağmen hala çok sevilmesinin nedeni, ailenizin değerini anlamanızı sağlarken sizi yüksek sesle güldürebilen bir film olması.

Evde Tek Başına (1990)Türkiye&#x27;de de yılbaşı akşamlarının unutulmaz klasikleri arasında yer alan Evde Tek Başına serisinin ilk filmi, listenin dördüncü sırasında. 1990 yılında vizyona giren film, 8 yaşındaki Kevin&#x27;ın ailesinden ayrı geçirdiği Noel Bayramı sırasında yaşadığı maceraları konu ediyor. Uzmanlara göre Evde Tek Başına&#x27;nın aradan geçen 30 yıla rağmen hala çok sevilmesinin nedeni, ailenizin değerini anlamanızı sağlarken sizi yüksek sesle güldürebilen bir film olması. - Sputnik Türkiye
4/5
© IMDb

Evde Tek Başına (1990)

Türkiye'de de yılbaşı akşamlarının unutulmaz klasikleri arasında yer alan Evde Tek Başına serisinin ilk filmi, listenin dördüncü sırasında. 1990 yılında vizyona giren film, 8 yaşındaki Kevin'ın ailesinden ayrı geçirdiği Noel Bayramı sırasında yaşadığı maceraları konu ediyor. Uzmanlara göre Evde Tek Başına'nın aradan geçen 30 yıla rağmen hala çok sevilmesinin nedeni, ailenizin değerini anlamanızı sağlarken sizi yüksek sesle güldürebilen bir film olması.

© IMDb

34. Caddedeki Mucize (1947)

Sinema eleştirmenlerine göre en popüler 5. Noel filmi, 1947 yapımı '34. Caddedeki Mucize' (Miracle on 34th Street). George Seaton'ın yazıp yönettiği film uzun yıllardır Noel klasikleri arasında yer alıyor. Filmde New York'taki bir mağazada Noel Baba olarak çalışan ancak gerçek Noel Baba olduğunu iddia eden bir kişi anlatılıyor.

En iyi 5 filmin yanı sıra film eleştirmenleri, The Grinch ve Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde gibi unutulmaz klasiklerin de Noel bayramında birlikte film izlemek isteyen ailelerce sıkça tercih edildiğini belirtiyor.

34. Caddedeki Mucize (1947)Sinema eleştirmenlerine göre en popüler 5. Noel filmi, 1947 yapımı &#x27;34. Caddedeki Mucize&#x27; (Miracle on 34th Street). George Seaton&#x27;ın yazıp yönettiği film uzun yıllardır Noel klasikleri arasında yer alıyor. Filmde New York&#x27;taki bir mağazada Noel Baba olarak çalışan ancak gerçek Noel Baba olduğunu iddia eden bir kişi anlatılıyor.En iyi 5 filmin yanı sıra film eleştirmenleri, The Grinch ve Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde gibi unutulmaz klasiklerin de Noel bayramında birlikte film izlemek isteyen ailelerce sıkça tercih edildiğini belirtiyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© IMDb

34. Caddedeki Mucize (1947)

Sinema eleştirmenlerine göre en popüler 5. Noel filmi, 1947 yapımı '34. Caddedeki Mucize' (Miracle on 34th Street). George Seaton'ın yazıp yönettiği film uzun yıllardır Noel klasikleri arasında yer alıyor. Filmde New York'taki bir mağazada Noel Baba olarak çalışan ancak gerçek Noel Baba olduğunu iddia eden bir kişi anlatılıyor.

En iyi 5 filmin yanı sıra film eleştirmenleri, The Grinch ve Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde gibi unutulmaz klasiklerin de Noel bayramında birlikte film izlemek isteyen ailelerce sıkça tercih edildiğini belirtiyor.

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