https://sputniknews.com.tr/20221226/ukrayna-basini-zelenskiy-diplomasi-deneyimi-olmayan-cinsel-terapisti-bulgaristana-buyukelci-atadi-1065062309.html

Ukrayna basını: Zelenskiy, diplomasi deneyimi olmayan cinsel terapisti Bulgaristan’a büyükelçi atadı

Ukrayna basını: Zelenskiy, diplomasi deneyimi olmayan cinsel terapisti Bulgaristan’a büyükelçi atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Bulgaristan’a olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak diplomasi deneyimi olmayan bir cinsel terapisti atadığı... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T19:18+0300

2022-12-26T19:18+0300

2022-12-26T19:19+0300

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Ukrainskaya Pravda gazetesinin haberine göre Ukrayna’nın Bulgaristan Büyükelçisi görevine diplomasi deneyimine sahip olmayan cinsel terapist Olesya İlaşuk atandı.Zelenskiy’in sitesinde yayınlanan kararnameye göre Olesya İlaşuk, Ukrayna’nun Bulgaristan Büyükelçisi görevine atandı. İlaşuk’un daha önceki çalışmaları hakkında bilgi paylaşılmadı.Ukrayna medyasına göre İlaşuk, Çernovitsi Üniversitesi ve Ukrayna Gestalt Enstitüsü'nden mezun oldu. Kendisi ise sosyal ağlarda klinik psikolog, gestalt terapisti ve cinsel terapist-danışman olarak çalıştığını belirtti, fakat sayfası doğrulanmış değil.Ukrayna yönetimi belirli bir alanda iş deneyimi olmayan kişiyi yüksek bir konuma ilk kez getirmiyor.Böylece Ukrayna Devlet Film Ajansı kasım ayında Aleksandr Dovjenko Ulusal Merkezi'nin genel müdürü görevine bir kinoloji uzmanı ve hipnozcu olarak çalışan Yuliya Kajdan'ı atamıştı. Sinema sektöründe deneyimi olmayan Kajdan daha sonra görevinden istifa etmek durumunda kalmıştı.

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