https://sputniknews.com.tr/20221226/taylandda-alabora-olan-donanma-gemisinde-olu-sayisi-18e-yukseldi-1065029429.html
Tayland'da alabora olan donanma gemisinde ölü sayısı 18'e yükseldi
Tayland'da alabora olan donanma gemisinde ölü sayısı 18'e yükseldi
Tayland'da 19 Aralık'ta fırtına sırasında alabora olan donanma gemisinin mürettebatından kayıp 11 kişi hala bulunamazken, ölü sayısı 18'e yükseldi. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T14:04+0300
2022-12-26T14:04+0300
2022-12-26T14:04+0300
dünya
tayland
gemi
can kaybı
donanma
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Tayland Kraliyet Donanması'nın açıklamasında, gemide bulunan 105 personelden 76'sının hayatta kaldığı duyuruldu.Açıklamada, "18 kişi öldü ancak sekizinin kimliği belirlenemedi. Bugün itibarıyla 11 kişi hala kayıp" ifadelerine yer verildi.Fırtınaya yakalandıHTMAS Sukhotai adlı donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmıştı.Fırtınada gövdesi su alan geminin, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle battığı belirtilmişti.Yetkililer, Tayland Körfezi'nde alabora olan gemideki herkes için yeterli can yeleği olmadığını kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221220/taylandda-kayip-gemiciler-icin-arama-kurtarma-calismalari-suruyor-75-kisi-kurtarildi-1064796271.html
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tayland, gemi, can kaybı, donanma
tayland, gemi, can kaybı, donanma
Tayland'da alabora olan donanma gemisinde ölü sayısı 18'e yükseldi
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Tayland'da 19 Aralık'ta fırtına sırasında alabora olan donanma gemisinin mürettebatından kayıp 11 kişi hala bulunamazken, ölü sayısı 18'e yükseldi.
Tayland Kraliyet Donanması'nın açıklamasında, gemide bulunan 105 personelden 76'sının hayatta kaldığı duyuruldu.
Açıklamada, "18 kişi öldü ancak sekizinin kimliği belirlenemedi. Bugün itibarıyla 11 kişi hala kayıp" ifadelerine yer verildi.
Fırtınaya yakalandı
HTMAS Sukhotai adlı donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmıştı.
Fırtınada gövdesi su alan geminin, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle battığı belirtilmişti.
Yetkililer, Tayland Körfezi'nde alabora olan gemideki herkes için yeterli can yeleği olmadığını kabul etmişti.