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Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacağını açıkladı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T08:13+0300
2022-12-26T08:13+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
iş ilanı
işkur
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.
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sağlık bakanlığı, iş ilanı, işkur
sağlık bakanlığı, iş ilanı, işkur

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacak

08:13 26.12.2022
© AASağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacağını açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.
Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.
Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.
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