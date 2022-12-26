https://sputniknews.com.tr/20221226/saglik-bakanligi-eski-hukumlutmy-statusunde-1468-surekli-isci-alacak-1065014464.html

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacağını açıkladı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T08:13+0300

2022-12-26T08:13+0300

2022-12-26T08:13+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

iş ilanı

işkur

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

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sağlık bakanlığı, iş ilanı, işkur