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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/ruslarin-yuzde-74u-putinin-yaptiklarini-destekliyor-yuzde-78i-kendisine-guveniyor-1065064954.html
Rusların yüzde 74’ü Putin’in yaptıklarını destekliyor, yüzde 78’i kendisine güveniyor
Rusların yüzde 74’ü Putin’in yaptıklarını destekliyor, yüzde 78’i kendisine güveniyor
Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM), düzenlediği anketin sonuçları Rusya vatandaşlarının yüzde 74’ünün Putin’in yaptıklarını desteklediğini, yüzde... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T20:12+0300
2022-12-26T20:12+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
anket
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Aralık ayında yapılan anket kapsamında ‘Rusya Devlet Başkanı’nın yaptıklarını destekliyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 74’ü ‘evet’, yüzde 16’sı ‘hayır’ yanıtını verdi. Yüzde 10’luk bir kısım ise yanıt vermekte zorlandı.‘Rusya Devlet Başkanı’na güveniyor musunuz?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 78’i koşulsuz olarak ‘evet’, yüzde 18’i ‘daha çok hayır’ dedi, yüzde 4’ü de yanıt vermekte zorlandı.Ayrıca kasım verilerine göre ‘Rusya yönetiminin yürüttüğü dış politikasından memnun musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 54’ü ‘evet’, yüzde 18’i ‘kısmen hayır’ yanıtını verdi, yüzde 21’i ‘genel memnuniyetsizlik belirtti, yüzde 7’lik bir kısım ise yanıt vermekte zorlandı. Dış politika memnuniyet endeksi yüzde 51 oldu. İç politika ile ilgili yapılan anket sonuçlarına göre ise iç politika memnuniyet endeksi yüzde 50 oldu.VTSİOM-Sputnik işbirliği ile Ocak - Aralık 2022'de Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 2.5’i geçmiyor.
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rusya, vladimir putin, anket
rusya, vladimir putin, anket

Rusların yüzde 74’ü Putin’in yaptıklarını destekliyor, yüzde 78’i kendisine güveniyor

20:12 26.12.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM), düzenlediği anketin sonuçları Rusya vatandaşlarının yüzde 74’ünün Putin’in yaptıklarını desteklediğini, yüzde 78’inin ise kendisine güvendiğini ortaya koydu.
Aralık ayında yapılan anket kapsamında ‘Rusya Devlet Başkanı’nın yaptıklarını destekliyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 74’ü ‘evet’, yüzde 16’sı ‘hayır’ yanıtını verdi. Yüzde 10’luk bir kısım ise yanıt vermekte zorlandı.
Rusya Devlet Başkanı’na güveniyor musunuz?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 78’i koşulsuz olarak ‘evet’, yüzde 18’i ‘daha çok hayır’ dedi, yüzde 4’ü de yanıt vermekte zorlandı.
Ayrıca kasım verilerine göre ‘Rusya yönetiminin yürüttüğü dış politikasından memnun musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 54’ü ‘evet’, yüzde 18’i ‘kısmen hayır’ yanıtını verdi, yüzde 21’i ‘genel memnuniyetsizlik belirtti, yüzde 7’lik bir kısım ise yanıt vermekte zorlandı. Dış politika memnuniyet endeksi yüzde 51 oldu. İç politika ile ilgili yapılan anket sonuçlarına göre ise iç politika memnuniyet endeksi yüzde 50 oldu.
VTSİOM-Sputnik işbirliği ile Ocak - Aralık 2022'de Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 2.5’i geçmiyor.
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