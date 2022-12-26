https://sputniknews.com.tr/20221226/putin-bdt-ulkeleri-ihtilaflara-ragmen-isbirligine-devam-ediyor-1065061466.html

Putin: BDT ülkeleri, ihtilaflara rağmen işbirliğine devam ediyor

Putin: BDT ülkeleri, ihtilaflara rağmen işbirliğine devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin aralarındaki ihtilaflara rağmen işbirliğine devam ettiğini ve tüm sorunlara... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T18:46+0300

2022-12-26T18:46+0300

2022-12-26T18:46+0300

dünya

vladimir putin

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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St. Petersburg'da yapılan BDT Liderleri Gayri Resmi Zirvesi'nde konuşan Putin, "BDT ülkeleri arasında da ihtilaflar çıktığını maalesef kabul etmemiz gerekiyor. Ancak önemli olan, işbirliğine hazır olmamız ve devam edecek olmamız, sorunlar çıktığında bile onları birbirimize dostane yardım ve arabuluculuk desteği sunara çözme arzusunda olmamızdır" dedi.Putin, 2022 yılı sonu itibarıyla Rusya ile BDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşabileceğinin altını çizdi.BDT liderlerine St. Petersburg'a geldikleri için teşekkür eden Putin, bu tür buluşmaların çok verimli geçtiği ekledi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt)