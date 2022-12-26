https://sputniknews.com.tr/20221226/putin-bdt-ulkeleri-ihtilaflara-ragmen-isbirligine-devam-ediyor-1065061466.html
Putin: BDT ülkeleri, ihtilaflara rağmen işbirliğine devam ediyor
Putin: BDT ülkeleri, ihtilaflara rağmen işbirliğine devam ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin aralarındaki ihtilaflara rağmen işbirliğine devam ettiğini ve tüm sorunlara... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T18:46+0300
2022-12-26T18:46+0300
2022-12-26T18:46+0300
dünya
vladimir putin
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
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St. Petersburg'da yapılan BDT Liderleri Gayri Resmi Zirvesi'nde konuşan Putin, "BDT ülkeleri arasında da ihtilaflar çıktığını maalesef kabul etmemiz gerekiyor. Ancak önemli olan, işbirliğine hazır olmamız ve devam edecek olmamız, sorunlar çıktığında bile onları birbirimize dostane yardım ve arabuluculuk desteği sunara çözme arzusunda olmamızdır" dedi.Putin, 2022 yılı sonu itibarıyla Rusya ile BDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşabileceğinin altını çizdi.BDT liderlerine St. Petersburg'a geldikleri için teşekkür eden Putin, bu tür buluşmaların çok verimli geçtiği ekledi.
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
Putin: BDT ülkeleri, ihtilaflara rağmen işbirliğine devam ediyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin aralarındaki ihtilaflara rağmen işbirliğine devam ettiğini ve tüm sorunlara çözüm bulmayı arzuladığını söyledi.
St. Petersburg'da yapılan BDT Liderleri Gayri Resmi Zirvesi'nde konuşan Putin, "BDT ülkeleri arasında da ihtilaflar çıktığını maalesef kabul etmemiz gerekiyor. Ancak önemli olan, işbirliğine hazır olmamız ve devam edecek olmamız, sorunlar çıktığında bile onları birbirimize dostane yardım ve arabuluculuk desteği sunara çözme arzusunda olmamızdır" dedi.
Putin, 2022 yılı sonu itibarıyla Rusya ile BDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşabileceğinin altını çizdi.
BDT liderlerine St. Petersburg'a geldikleri için teşekkür eden Putin, bu tür buluşmaların çok verimli geçtiği ekledi.