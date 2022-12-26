https://sputniknews.com.tr/20221226/peskova-kievin-sartlarinda-muzakereler-soruldu-rusya-hicbir-zaman-baskalarinin-sartlarina-uymadi-1065073686.html
Peskov’a Kiev'in şartlarında müzakereler soruldu: Rusya hiçbir zaman başkalarının şartlarına uymadı
Peskov’a Kiev'in şartlarında müzakereler soruldu: Rusya hiçbir zaman başkalarının şartlarına uymadı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın hiçbir zaman diğerlerinin belirlediği şartlara uymadığını, yalnızca kendi hedeflerine odaklandığını ve sağduyuyla hareket... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T23:44+0300
2022-12-26T23:44+0300
2022-12-26T23:54+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
ukrayna krizi
rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Kiev tarafından belirlenecek bazı şartlarda müzakere etmeye hazır olup olmayacağı sorusu karşısında Rusya'nın hiçbir zaman diğerlerinin belirlediği şartlara uymadığını, yalnızca kendi hedeflerine odaklandığını ve sağduyuyla hareket ettiğini söyledi.Peskov, ilgili soru karşısında, “Sadece kendi şartlarımıza odaklandık, ve de sağduyuya” yanıtını verdi.Ukrayna yönetimi bugün, şubat ayı sonuna kadar BM platformunda olası arabulucu olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yer alacağı bir ‘barış zirvesi’ düzenlemeyi önerdi. Kiev aynı zamanda Rusya'nın müzakerelere ancak ‘gerekli uluslararası mahkeme’ sonrasında davet edilmesinin gerektiğini belirtti.
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dmitriy peskov, ukrayna krizi, rusya
dmitriy peskov, ukrayna krizi, rusya
Peskov’a Kiev'in şartlarında müzakereler soruldu: Rusya hiçbir zaman başkalarının şartlarına uymadı
23:44 26.12.2022 (güncellendi: 23:54 26.12.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın hiçbir zaman diğerlerinin belirlediği şartlara uymadığını, yalnızca kendi hedeflerine odaklandığını ve sağduyuyla hareket ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Kiev tarafından belirlenecek bazı şartlarda müzakere etmeye hazır olup olmayacağı sorusu karşısında Rusya'nın hiçbir zaman diğerlerinin belirlediği şartlara uymadığını, yalnızca kendi hedeflerine odaklandığını ve sağduyuyla hareket ettiğini söyledi.
Peskov, ilgili soru karşısında, “Sadece kendi şartlarımıza odaklandık, ve de sağduyuya” yanıtını verdi.
Ukrayna yönetimi bugün, şubat ayı sonuna kadar BM platformunda olası arabulucu olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yer alacağı bir ‘barış zirvesi’ düzenlemeyi önerdi. Kiev aynı zamanda Rusya'nın müzakerelere ancak ‘gerekli uluslararası mahkeme’ sonrasında davet edilmesinin gerektiğini belirtti.