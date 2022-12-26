https://sputniknews.com.tr/20221226/peskova-kievin-sartlarinda-muzakereler-soruldu-rusya-hicbir-zaman-baskalarinin-sartlarina-uymadi-1065073686.html

Peskov’a Kiev'in şartlarında müzakereler soruldu: Rusya hiçbir zaman başkalarının şartlarına uymadı

Peskov’a Kiev'in şartlarında müzakereler soruldu: Rusya hiçbir zaman başkalarının şartlarına uymadı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın hiçbir zaman diğerlerinin belirlediği şartlara uymadığını, yalnızca kendi hedeflerine odaklandığını ve sağduyuyla hareket... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T23:44+0300

2022-12-26T23:44+0300

2022-12-26T23:54+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

ukrayna krizi

rusya

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Kiev tarafından belirlenecek bazı şartlarda müzakere etmeye hazır olup olmayacağı sorusu karşısında Rusya'nın hiçbir zaman diğerlerinin belirlediği şartlara uymadığını, yalnızca kendi hedeflerine odaklandığını ve sağduyuyla hareket ettiğini söyledi.Peskov, ilgili soru karşısında, “Sadece kendi şartlarımıza odaklandık, ve de sağduyuya” yanıtını verdi.Ukrayna yönetimi bugün, şubat ayı sonuna kadar BM platformunda olası arabulucu olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yer alacağı bir ‘barış zirvesi’ düzenlemeyi önerdi. Kiev aynı zamanda Rusya'nın müzakerelere ancak ‘gerekli uluslararası mahkeme’ sonrasında davet edilmesinin gerektiğini belirtti.

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dmitriy peskov, ukrayna krizi, rusya