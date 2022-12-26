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https://sputniknews.com.tr/20221226/peskov-putin-yil-sonuna-kadar-cin-lideri-siyle-temas-kurmayi-planliyor-1065033063.html
Peskov: Putin, yıl sonuna kadar Çin lideri Şi'yle temas kurmayı planlıyor
Peskov: Putin, yıl sonuna kadar Çin lideri Şi'yle temas kurmayı planlıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı şi Cinping'le temas kurmayı planladığını ve bunun... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T14:57+0300
2022-12-26T14:57+0300
dünya
rusya
çin
kremlin
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Günlük basın toplantısında bir gazetecinin Putin ile Şi arasında yıl sonuna kadar bir temas planlanıp planlanmadığını sorması üzerine Peskov, "Gerçekten böyle bir temas planlanıyor, zamanı geldiğinde Çinli dostlarımızla birlikte duyuracağız" dedi.Peskov, liderler arasındaki temasın hangi formatta olacağına dair açıklama yapmak için henüz erken olduğunu kaydetti.'Putin, Biden'ın Yeni Yılı'nı kutlamayı planlamıyor'Ayrıca Peskov, Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ı Yeni Yıl vesilesiyle tebrik etme niyetinde olmadığını söyledi.Kremlin Sözcüsü, gazetecilerin sorusuna cevaben "Şu anda karşılıklı husumet o kadar derinleşti ki, muhtemelen herhangi bir tebrik söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221225/cin-rusya-ile-stratejik-karsilikli-guven-artti---1064989549.html
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rusya, çin, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, abd, vladimir putin
rusya, çin, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, abd, vladimir putin

Peskov: Putin, yıl sonuna kadar Çin lideri Şi'yle temas kurmayı planlıyor

14:57 26.12.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевPeskov
Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı şi Cinping'le temas kurmayı planladığını ve bunun için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.
Günlük basın toplantısında bir gazetecinin Putin ile Şi arasında yıl sonuna kadar bir temas planlanıp planlanmadığını sorması üzerine Peskov, "Gerçekten böyle bir temas planlanıyor, zamanı geldiğinde Çinli dostlarımızla birlikte duyuracağız" dedi.
Peskov, liderler arasındaki temasın hangi formatta olacağına dair açıklama yapmak için henüz erken olduğunu kaydetti.

'Putin, Biden'ın Yeni Yılı'nı kutlamayı planlamıyor'

Ayrıca Peskov, Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ı Yeni Yıl vesilesiyle tebrik etme niyetinde olmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü, gazetecilerin sorusuna cevaben "Şu anda karşılıklı husumet o kadar derinleşti ki, muhtemelen herhangi bir tebrik söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.
Rusya-Çin ilişkileri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
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