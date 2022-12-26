Paris saldırganı hakkında resmi soruşturma başlatıldı
© AA23 Aralık'ta Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken dün psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız, yeniden gözaltına alındı.
© AA
Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık’ta düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişiyi öldüren 69 yaşındaki Fransız saldırgan hakkında resmi soruşturma başlatıldı.
Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı düzenleyerek üç kişiyi öldüren zanlı hakkında resmi soruşturma başlatıldı.
Sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek gözaltı kararının kaldırılmasının ardından dün yeniden gözaltına alınan saldırganın resmi soruşturma altına alınması, Fransa yasalarına göre bir şüphelinin bir suça karıştığını gösteren ciddi veya tutarlı kanıtların bulunması anlamına geliyor.
Sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek gözaltı kararının kaldırılmasının ardından dün yeniden gözaltına alınan saldırganın resmi soruşturma altına alınması, Fransa yasalarına göre bir şüphelinin bir suça karıştığını gösteren ciddi veya tutarlı kanıtların bulunması anlamına geliyor.
Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmada cinayet, cinayete teşebbüs, izinsiz silah bulundurma suçlamalarının inceleneceği aktarıldı.
Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 69 yaşındaki saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefret" beslediği ve bu şekilde hareket ettiği aktarılmıştı. Savcılık tarafından 23 Aralık’ta yapılan açıklamada, saldırgan hakkındaki gözaltı kararının sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek kaldırıldığı duyurulmuştu. Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Zanlıyı muayene eden doktor, ilgili kişinin sağlık durumunun tutukluluk tedbirine uygun olmadığını söyledi. Bu nedenle sağlık durumu izin verdiğinde hakim huzuruna çıkarılıncaya dek gözaltı kararı kaldırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Savcılık, saldırganın psikiyatri servisine sevk edildiğini bildirmişti.
Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 69 yaşındaki saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefret" beslediği ve bu şekilde hareket ettiği aktarılmıştı. Savcılık tarafından 23 Aralık’ta yapılan açıklamada, saldırgan hakkındaki gözaltı kararının sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek kaldırıldığı duyurulmuştu. Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Zanlıyı muayene eden doktor, ilgili kişinin sağlık durumunun tutukluluk tedbirine uygun olmadığını söyledi. Bu nedenle sağlık durumu izin verdiğinde hakim huzuruna çıkarılıncaya dek gözaltı kararı kaldırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Savcılık, saldırganın psikiyatri servisine sevk edildiğini bildirmişti.