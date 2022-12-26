https://sputniknews.com.tr/20221226/new-york-polisi-grinchi-yakaladi-1065014921.html

New York polisi, Grinch'i 'yakaladı'

New York polisi, Grinch'i 'yakaladı'

New York polisi bu yılki Noel tebrikine Dr. Seuss'un yarattığı ünlü yeşil karakter Grinch'i de 'alet etti.' 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T08:49+0300

2022-12-26T08:49+0300

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dünya

noel

grinch

new york

polis

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ABD'de New York polisi Noel nedeniyle esprili bir paylaşım yaptı. Polis aracının arkasında 'yeşil renkli birinin' oturduğu bir fotoğraf paylaşan New York Polis Departmanı (NYPD), Grinch'i yakaladıklarını ve kendisinin artık Noel neşesini çalamayacağını duyurdu. Dr. Seuss'un Noel'den nefret eden ve Noel'in gelişini durdurmaya çalışan yeşil renkli karakteri Grinch birçok kez ekranlara da uyarlandı. Polis departmanının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "New York'ta Noel güvende. Grinch bu yıl Noel neşesini çalamayacak. Mutlu Noeller!" ifadeleri kullanıldı.

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