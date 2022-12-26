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New York polisi, Grinch'i 'yakaladı'
New York polisi, Grinch'i 'yakaladı'
New York polisi bu yılki Noel tebrikine Dr. Seuss'un yarattığı ünlü yeşil karakter Grinch'i de 'alet etti.' 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T08:49+0300
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dünya
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ABD'de New York polisi Noel nedeniyle esprili bir paylaşım yaptı. Polis aracının arkasında 'yeşil renkli birinin' oturduğu bir fotoğraf paylaşan New York Polis Departmanı (NYPD), Grinch'i yakaladıklarını ve kendisinin artık Noel neşesini çalamayacağını duyurdu. Dr. Seuss'un Noel'den nefret eden ve Noel'in gelişini durdurmaya çalışan yeşil renkli karakteri Grinch birçok kez ekranlara da uyarlandı. Polis departmanının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "New York'ta Noel güvende. Grinch bu yıl Noel neşesini çalamayacak. Mutlu Noeller!" ifadeleri kullanıldı.
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noel, grinch, new york, polis
noel, grinch, new york, polis

New York polisi, Grinch'i 'yakaladı'

08:49 26.12.2022
© AFP 2022 / ULISES RUIZGrinch
Grinch - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / ULISES RUIZ
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New York polisi bu yılki Noel tebrikine Dr. Seuss'un yarattığı ünlü yeşil karakter Grinch'i de 'alet etti.'
ABD'de New York polisi Noel nedeniyle esprili bir paylaşım yaptı. Polis aracının arkasında 'yeşil renkli birinin' oturduğu bir fotoğraf paylaşan New York Polis Departmanı (NYPD), Grinch'i yakaladıklarını ve kendisinin artık Noel neşesini çalamayacağını duyurdu.
Dr. Seuss'un Noel'den nefret eden ve Noel'in gelişini durdurmaya çalışan yeşil renkli karakteri Grinch birçok kez ekranlara da uyarlandı.
Polis departmanının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "New York'ta Noel güvende. Grinch bu yıl Noel neşesini çalamayacak. Mutlu Noeller!" ifadeleri kullanıldı.
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