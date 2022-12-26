https://sputniknews.com.tr/20221226/meteorolojiden-20-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-1065013429.html

Meteoroloji'den 20 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 20 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından bugün için ise 17 il için sarı 3 il için turuncu kodlu kuvvetli kar yağışı... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T07:14+0300

2022-12-26T07:14+0300

2022-12-26T07:14+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kuvvetli yağış

uyarı

hava durumu

istanbul hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0c/1054669859_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2b647c78800f2005db9641314e841632.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyorA.KARAHİSAR °C, 4°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 11°CParçalı bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 13°CParçalı bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurluANTALYA °C, 19°CParçalı bulutluISPARTA °C, 9°CParçalı bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ANKARA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKAYSERİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıKONYA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, güneyi ile zamanla il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.SİNOP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurluTOKAT °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile sabah saatlerinde Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 4°CParçalı bulutluERZURUM °C, -1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluGAZİANTEP °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış, uyarı, hava durumu, istanbul hava durumu