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https://sputniknews.com.tr/20221226/medvedevden-2023-ile-ilgili-futuristik-tahmin-ab-dagilacak-abdde-ic-savas-cikacak-1065072138.html
Medvedev’den 2023 ile ilgili ‘fütüristik tahmin’: AB dağılacak, ABD’de iç savaş çıkacak
Medvedev’den 2023 ile ilgili ‘fütüristik tahmin’: AB dağılacak, ABD’de iç savaş çıkacak
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, 2023'te olabilecekler konusunda AB'nin dağılması ve ABD'de iç savaş çıkma ihtimaline ilişkin öngörüde... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T23:07+0300
2022-12-26T23:07+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya
ab
abd
elon musk
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2023 yılına ilişkin ‘fütüristik tahmininde’ petrol fiyatı varil başına 150 dolara, gazın bin metreküp fiyatı 5 bin dolara kadar yükseleceği, Avrupa Birliği’nin parçalanacağı, ABD’de iç savaşın başlayacağı ve Elon Musk’ın seçimleri kazanacağını öngördü.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Medvedev, “Yeni yıldan önce herkes tahminlerde bulunmayı sever. Birçoğu, en beklenmedik ve hatta saçma olanları sunmak için yarışan fütürist hipotezlerde egzersiz yapıyor. Biz de katkıda bulunalım” ifadelerini kullandı.İngiltere'nin AB'ye dönebileceğini yazan Medvedev, sonrasında AB’nin dağılacağını ve euronun AB'nin eski para birimi olarak iptal edileceğini ifade etti.ABD'de Kaliforniya ve Teksas'ın ayrı eyaletlere ayrılmasıyla sonuçlanacak bir iç savaşın mümkün olduğunu yazan Medvedev, ardından Elon Musk'ın Cumhuriyetçilere tahsis edilen bazı eyaletlerde başkan olacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/medvedev-yeni-silahsizlanma-anlasmalari-gercekci-degil-rusyaya-guvenlik-garantileri-lazim-1065011293.html
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dmitriy medvedev, rusya, ab, abd, elon musk, tahmin
dmitriy medvedev, rusya, ab, abd, elon musk, tahmin

Medvedev’den 2023 ile ilgili ‘fütüristik tahmin’: AB dağılacak, ABD’de iç savaş çıkacak

23:07 26.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidin Dmitriy Medvedev
 Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, 2023'te olabilecekler konusunda AB'nin dağılması ve ABD'de iç savaş çıkma ihtimaline ilişkin öngörüde bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2023 yılına ilişkin ‘fütüristik tahmininde’ petrol fiyatı varil başına 150 dolara, gazın bin metreküp fiyatı 5 bin dolara kadar yükseleceği, Avrupa Birliği’nin parçalanacağı, ABD’de iç savaşın başlayacağı ve Elon Musk’ın seçimleri kazanacağını öngördü.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Medvedev, “Yeni yıldan önce herkes tahminlerde bulunmayı sever. Birçoğu, en beklenmedik ve hatta saçma olanları sunmak için yarışan fütürist hipotezlerde egzersiz yapıyor. Biz de katkıda bulunalım” ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin AB'ye dönebileceğini yazan Medvedev, sonrasında AB’nin dağılacağını ve euronun AB'nin eski para birimi olarak iptal edileceğini ifade etti.
ABD'de Kaliforniya ve Teksas'ın ayrı eyaletlere ayrılmasıyla sonuçlanacak bir iç savaşın mümkün olduğunu yazan Medvedev, ardından Elon Musk'ın Cumhuriyetçilere tahsis edilen bazı eyaletlerde başkan olacağını sözlerine ekledi.
Dmitry Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
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