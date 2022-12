Medvedev: Yeni silahsızlanma anlaşmaları gerçekçi değil, Rusya'ya güvenlik garantileri lazım

https://sputniknews.com.tr/20221226/medvedev-yeni-silahsizlanma-anlasmalari-gercekci-degil-rusyaya-guvenlik-garantileri-lazim-1065011293.html

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, şu anda yeni silahsızlanma anlaşmalarının gerçekçi olmadığını, fakat Rusya maksimum güvenlik garantilerini... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı makalede yeni silahsızlanma anlaşmalarının şu anki gereksizliğine dikkat çekti.Medvedev, “Yeni silahsızlanma anlaşmaları şu anda gerçekçi değil ve gereksiz. Ülkemize uyacak olan maksimum güvenlik garantileri ne kadar çabuk alınırsa durum o kadar çabuk normale dönecek” ifadelerini kullandı.‘Rusya'nın Batı ile konuşacak hiçbir şeyi yok, NATO'yu genişletme girişimleri savaş hazırlığıydı’Rusya'nın Batı ile müzakere etmeye ihtiyacı olmadığını, artık güven diye bir şey söz konusu olmadığını yazan Medvedev, NATO'nun doğuya doğru genişletme girişimlerinin ise Rusya ile savaş hazırlı olduğunu ifade etti.Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Minsk Anlaşmaları'nın Ukrayna’ya güçlenmeye zaman tanımak için geliştirildiği açıklamasını hatırlatan Medvedev, “Yani, başlangıçta kanlı bir savaşa hazırlanmak için tasarlandılar. Kievli neo-Naziler bunu yaptı, ‘uygar Avrupalıların’ tam göz yumması veya doğrudan yardımı ile” vurgusunu yaptı.‘Rusya, Kiev’in neo-Nazi rejiminin yok olması için elinden geleni yapacak’Medvedev, Ukrayna neo-Nazizminin, Hitler'in ideolojisini her zaman reddettiğini beyan eden ülkeler tarafından dahi desteklendiğini, ancak özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşılacağını, Rusya’nın Kiev’in neo-Nazi rejiminin sona ermesini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.‘Rusya nükleer bir felaketi önlemek için her şeyi yapacak’Rusya’nın Üçüncü Dünya Savaşı’na ve nükleer bir felakete izin vermemek için elinden gelen her şeyi yapacağının altını çizen Medvedev, “Onları almazsak (Rusya’ya uyacak maksimum güvenlik garantileri), gerilim süresiz olarak devam edecek. Dünya, Üçüncü Dünya Savaşı ve nükleer felaketin eşiğinde dengede durmaya devam edecek. Biz, bunları önlemek için her şeyi yapacağız” dedi.‘Rusya ile kapsamlı savaşın başlamasını engelleyen devlet nükleer caydırıcılık politikasının temelleridir’Medvedev, bugün Rusya'nın düşmanlarını tam teşekküllü bir savaş başlatmaktan alıkoyan tek şeyin Moskova'nın nükleer caydırıcılık alanında Rusya devlet politikasının temellerine istinaden hareket edeceği ve bir tehdit durumunda harekete geçeceği anlayışı olduğuna dikkat çekti.Batı’nın ‘çılgın Kiev rejimini var gücüyle desteklediğini’ dile getiren Medvedev, “Bugün düşmanlarımızı durduran tek şey, Rusya'nın nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinin Rusya'ya rehberlik edeceği ve gerçek bir tehdit ortaya çıkması halinde onlara göre hareket edeceği anlayışıdır” ifadelerini kullandı.‘Rusya'yı ayaklar altına almak, Rus dünyasını bölmek, onu başkasının iradesine boyun eğdirmek imkansız’Medvedev, “Rusya'yı ve onunla birlikte Rus dünyasını ayaklar altına almak, onu bölmek veya başkasının iradesine boyun eğdirmek imkansızdır. Anglosaksonların ve ‘karanlığa yeminli’ diğer ülkelerin şehvetli elleri bizim için en zor zamanlarda bile kısa kaldı. Şimdi de başaramayacaklar” vurgusunu yaptı.'Rusya’ya yönelik yaptırımlar, diğer ülkeler için Batı ile işleri olmaması gerektiğinin sinyalidir’Batılı ülkelerin eylemleriyle dünyada kendilerine ve yasal kurumlarına olan güveni baltaladıklarını, Rusya karşıtı yaptırımların bunun güzel bir örneği olduğunun altını çizen Medvedev, Batılı politikacıların Rus varlıklarına ‘yargılama veya soruşturma olmadan’ el koymaya, ‘yani tam deyimiyle çalmaya’ çalıştıklarını hatırlattı.Medvedev, “Tüm bunlar diğer tüm devletlere verilen son sinyaldir, bundan böyle Anglosakson dünyasıyla her şeyin beklenebileceği bir hırsız, bir dolandırıcı gibi iş tutmak imkansız” dedi.

2022

