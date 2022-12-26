https://sputniknews.com.tr/20221226/lavrov-batili-ulkelerin-kuresel-ekonomiye-liderlik-etme-sanslari-ciddi-sekilde-azaldi-1065057372.html

Lavrov: Batılı ülkelerin küresel ekonomiye liderlik etme şansları ciddi şekilde azaldı

Lavrov: Batılı ülkelerin küresel ekonomiye liderlik etme şansları ciddi şekilde azaldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin yakın gelecekte küresel ekonomiye liderlik etme şanslarının ciddi şekilde azaldığını söyledi. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T18:01+0300

2022-12-26T18:01+0300

2022-12-26T18:01+0300

sergey lavrov

dünya

rusya

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Rusya'daki medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Lavrov, Batılı ülkelerin yakın gelecekte küresel ekonomiye liderlik etme şanslarının ciddi şekilde azaldığını ve Batı'nın dolara dayalı sisteminden kurtulmak için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.Dünyadaki neredeyse tüm ülkelerin Batı'nın ekonomik sistemine çok derin bir şekilde bağımlı hale geldiğine dikkat çeken Lavrov, "Bu bağımlılığın oluşturduğu riskleri, tehditleri ortadan kaldırma süreci çok aktif bir şekilde ilerliyor. Yakın gelecekte Batı'nın imkanlarının azaldığını, dünya ekonomisini istedikleri gibi yönetme şanslarının ciddi şekilde azalacağını gözlemleyeceğimizi temin ederim. Batı, istesin ya da istemesin, bunu kabul etmek durumunda kalacak" dedi.Rusya'nın Batı'nın peşinden koşma niyetinde olmadığını daha önce birçok kez dile getirdiklerini, zira Batılı ülkelerin neredeyse tüm bağları kopardığını anlatan Lavrov, "Ekonomide, sosyal alanda, kültürel alanda, spor alanında etkileşimi geliştireceğimiz ülkeler var. Bize hiçbir zaman oyun oynamayan ülkelere odaklanacağız. Bir zamanlar bazı ülkelerle uzlaşmamız çok zor oldu ancak anlaştığımız zaman hiç kimse birbirini asla aldatmadı. Batı'yla her şey tam tersi" ifadelerini kullandı.'Zelenskiy'in uzlaşma isteği yok' Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretini değerlendiren Lavrov, Zelenskiy ve 'efendilerinin' uzlaşma yoluna gitme niyetinde olmadığının görüldüğünü vurguladı. Lavrov, tam da bundan dolayı Rusya'nın sadece sahada zafer kazanmakla kalmayıp rakiplerine bir daha hiç kimsenin hayal kurmasına imkan tanımayacak bir stratejik yenilgi tattırması gerektiğinin altını çizdi. Rusya Dışişleri Bakanı, dünya ülkelerinin ezici çoğunluğunun bunu harika bir şekilde gördüğünü ve anladığını kaydetti.

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