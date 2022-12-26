https://sputniknews.com.tr/20221226/komsularini-tehdit-edip-duvarlarina-diski-surdu-1065039041.html
Komşularını tehdit edip duvarlarına dışkı sürdü
Komşularını tehdit edip duvarlarına dışkı sürdü
Antalya’da komşularının duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazıp, çöp atan, ateş yakan ve dışkı süren İran uyruklu kadın ve ev arkadaşı sınır dışı edildi. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T16:45+0300
2022-12-26T16:45+0300
2022-12-26T16:45+0300
yaşam
ev sahibi
ev sahipliği
kiracı
komşu
apartman
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Komşularının duvarlarına tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi.İran uyruklu A.Y.,komşularının daire duvarlarına çeşitli tehdit sözleri yazdı. Aynı zamanda dışkı sürdüğü daire kapılarının önünde ateş yakarak çöplerini attı.Apartman sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntülerde kadının yaptıkları saniye saniye kaydedilirken, görenleri hayrete düşürdü. Kapılara çöpler atıp yazılar yazan kadının, ateş yakarak güvenlik kameralarına zarar verdiği görülüyor.Ev arkadaşı ile birlikte sınır dışı edildiYürütülen soruşturma çerçevesinde A.Y. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adli işlemler başlatıldı.Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen A.Y., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli A.Y. ve aynı konutta oturan R.T.’nin yabancı uyruklu oldukları ve ikamet izin sürelerinin dolduğunun anlaşılması üzerine Alanya Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilerek, şahısların sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221226/evi-bosaltan-kiraci-daireyi-atese-verdi-yanan-dairede-patlama-meydana-geldi-1065014029.html
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ev sahibi , ev sahipliği, kiracı, komşu, apartman
ev sahibi , ev sahipliği, kiracı, komşu, apartman
Komşularını tehdit edip duvarlarına dışkı sürdü
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Antalya’da komşularının duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazıp, çöp atan, ateş yakan ve dışkı süren İran uyruklu kadın ve ev arkadaşı sınır dışı edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Komşularının duvarlarına tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi.
İran uyruklu A.Y.,komşularının daire duvarlarına çeşitli tehdit sözleri yazdı. Aynı zamanda dışkı sürdüğü daire kapılarının önünde ateş yakarak çöplerini attı.
Apartman sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntülerde kadının yaptıkları saniye saniye kaydedilirken, görenleri hayrete düşürdü. Kapılara çöpler atıp yazılar yazan kadının, ateş yakarak güvenlik kameralarına zarar verdiği görülüyor.
Ev arkadaşı ile birlikte sınır dışı edildi
Yürütülen soruşturma çerçevesinde A.Y. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adli işlemler başlatıldı.
Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen A.Y., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli A.Y. ve aynı konutta oturan R.T.’nin yabancı uyruklu oldukları ve ikamet izin sürelerinin dolduğunun anlaşılması üzerine Alanya Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilerek, şahısların sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.