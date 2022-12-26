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https://sputniknews.com.tr/20221226/kiraz-deresinde-kirlilige-neden-olan-firmaya-1-milyon-470-bin-960-tl-idari-para-cezasi-1065066921.html
Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya, 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası
Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya, 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildi. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T21:15+0300
2022-12-26T21:15+0300
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Kocaeli'nde Kiraz Deresi'ni kirleten firmaya 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildi.Kocaeli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, Kiraz Deresi'nin renginin değiştiği ve çevre kirliliğine yol açtığı ihbarları üzerine ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.Derenin İzmit Körfezi ile buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk akması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldığı ifade edildi.İncelemelerde bölgede faaliyette bulunan metal yiyecek, içecek kutusu üretimi yapan firmaya ait yağmur suyu hattından Kiraz Deresi’ne kirliliğin karıştığı, alınan su numunelerine laboratuvarda gerekli analizlerin yapıldığı bilgisine yer verildi.Açıklamada, analiz sonuçları ve yapılan tespitler doğrultusunda, kirliliğe sebebiyet veren firmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildiği kaydedildi.Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221107/amasra-maden-faciasi-havalandirmayi-geciktiren-firmaya-sozlesme-bedelinin-binde-1i-oraninda-ceza-1063139820.html
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kocaeli, kiraz deresi, firma
kocaeli, kiraz deresi, firma

Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya, 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası

21:15 26.12.2022
© DHA / MUSA ENES AKSAKALÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli'de Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uyguladı. Bakanlık ayrıca, firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli'de Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uyguladı. Bakanlık ayrıca, firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© DHA / MUSA ENES AKSAKAL
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildi.
Kocaeli'nde Kiraz Deresi'ni kirleten firmaya 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildi.
Kocaeli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, Kiraz Deresi'nin renginin değiştiği ve çevre kirliliğine yol açtığı ihbarları üzerine ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.
Derenin İzmit Körfezi ile buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk akması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldığı ifade edildi.
İncelemelerde bölgede faaliyette bulunan metal yiyecek, içecek kutusu üretimi yapan firmaya ait yağmur suyu hattından Kiraz Deresi’ne kirliliğin karıştığı, alınan su numunelerine laboratuvarda gerekli analizlerin yapıldığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada, analiz sonuçları ve yapılan tespitler doğrultusunda, kirliliğe sebebiyet veren firmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildiği kaydedildi.
Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
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