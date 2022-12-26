https://sputniknews.com.tr/20221226/kilicdaroglu-biz-yeni-kral-degil-kural-belirlemeye-calisiyoruz-1065029964.html

Kılıçdaroğlu: Biz yeni kral değil kural belirlemeye çalışıyoruz

Kılıçdaroğlu: Biz yeni kral değil kural belirlemeye çalışıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet medyasının temsilcileriyle buluştu. CHP lideri adayın 6 liderin ortak kararı ile belirleneceğini ifade ederek... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T14:09+0300

2022-12-26T14:09+0300

2022-12-26T14:09+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

seçim

erken seçim

cumhurbaşkanı

anayasa

meral akşener

iyi parti

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu internet medyasını temsilcileri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldiği toplantıda, cumhurbaşkanlığı adaylığı, Ekrem İmamoğlu’nun hakkından verilen yargı kararı ve sonrasında yaşananlar, AK Parti’nin anayasa değişikliği gibi başlıklarla ilgili sorulara yanıt verdi.‘Aday kim sorusunu saray yönlendiriyor’Altı masada aday konusunda bir konuşma olmadığını belirten Kılıçdaroğlu “Bu cumhurbaşkanı adayı değil, sistem sorunu. 6’lı masada aday konuşulmadı. 5 Ocak’ta hükümet programı ve parlamenter sistemi konuşacağız. Bugüne kadar kararları oy birliği ile aldık. Adayla ilgili de bu şekilde olacağını düşünüyorum. Bizim adayımız konusunda Erdoğan değil isim konusunda basın sıkıştırıyor. Her kafadan ses çıkmaması için bekliyorlar. İsim telaffuz edilmesini Erdoğan istiyor, ancak onun ne istediğini biz de biliyoruz. İsmin gecikmesi konusunda negatif baskıyı basın yaratıyor. Algı biri gitsin diğeri gelsin. Bunu değiştiriyoruz. Önemli olan sistemi değiştirmektir. Toplum sistemi değil, isim konuşuyoruz. Biz kurtarıcı aramıyoruz. Yeni kralı aramıyoruz. Biz kuralları belirlemek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.‘Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir’Altılı masanın adayının mutlaka seçimi kazanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu “Altılı masa neden dağılsın, Erdoğan dağılması için her şeyi yapıyor. Bunların hiçbirine inanmayın hepimiz sağ duyulu hareket ediyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. 6 liderin göstereceğiz aday kazanacak kimi gösterirse göstersin. Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir, seçim kaybetmek istemez. Anlarsa ‘Ben girecektim ama YSK onaylamadı’ diyecek. Ama biz YSK’nın onun emrinde olduğunu biliyoruz” dedi.‘Akşener ile sorunumuz yok’İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararı sonrasında 6’lı masadaki tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu “Akşener ile sorunumuz yok. Adayın isminin açıklanması için takvimi hükümet programı belirlendikten sonra liderler olarak bir araya gelerek duyuracağız. Ortak söylem ve hükümet programı ve geçiş programı başlıklarımızı öncelikli olarak konuşacağız. Akşener ile Ekrem Bey arasında eski bir dostluk var. O Akşener’e ‘abla’ der. Yadırgamadık. Bizim belediye başkanlarımız Millet İttifakı’nın başkanlarıdır” dedi.‘İstanbul’da yerel seçim yapılsın’İstanbul ve Yalova’da yerel seçim yapılmasını öneren Kılıçdaroğlu “Erdoğan kurşun askerlerini yani yargıyı geri çek. İstanbul için hemen seçim kararı al. Milletin kararı önemlidir. Yüreğin yetiyorsa yap. Aynı çağrıyı Yalova için de yapıyoruz. Milletin iradesine güveniyorsan hemen seçim yap" ifadelerini kullandı.‘AK Parti’nin Anayasa önerisini değerlendireceğiz’CHP’nin başörtüsü teklifinden sonra AK Parti’nin gündeme getirdiği Anayasa değişikliği konusunda da konuşan Kılıdaroğlu “Anayasa konusunda değerlendirme yapacağız. Grup başkanvekilimiz AK Parti’nin bir kez daha randevu istediğini söyledi. AK Parti’nin düzenlemesi kendi içinde sorunları olan bir teklif. Bizim önerimiz CHP’nin 1935 yılındaki kongresinden alınan bir karar. Biz bir siyasetçi kimsenin kılık kıyafetine karışmasın diyoruz. Bu konuyu altılı masada da konuşacağız” değerlendirmesini yaptı.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, seçim, erken seçim, cumhurbaşkanı, anayasa, meral akşener, iyi parti