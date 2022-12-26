https://sputniknews.com.tr/20221226/istanbulda-unlu-bir-kafenin-tuvaletinde-gizli-kamera-bulundu-1065034530.html
İstanbul'da ünlü bir kafenin tuvaletinde gizli kamera bulundu
İstanbul'da ünlü bir kafenin tuvaletinde gizli kamera bulundu
İstanbul Fatih'te bir kafeye giden Merve B., tuvalette gizli kamera düzeneği olduğunu fark etti. Kadının olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T15:26+0300
2022-12-26T15:26+0300
2022-12-26T15:26+0300
yaşam
gizli kamera
tuvalet
kafe
istanbul
fatih
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/15/1052989042_0:28:640:388_1920x0_80_0_0_27706f2bb4c8995731f672ca855fe2ef.jpg
İstanbul Fatih'te bulunan bir kafeye giden Merve B. isimli kadın, kafenin tuvaletine gitti. Merve B., iddiaya göre bir süre sonra klozeti gösterir şekilde yerleştirilmiş bir kamera düzeneği olduğunu fark etti.Kafeye, olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri gelerek yaptıkları araştırma sonucunda düzeneğin bağlı olduğu telefonu tespit etti.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre düzeneğin bağlı olduğu telefon kafede garson olarak çalışan 18 yaşında Nurullah N.'ye ait olduğu tespit edildi.Düzeneği kurduğunu itiraf eden Nurullah N. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Savcılık, tutuklu garsona 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
https://sputniknews.com.tr/20220706/istanbulda-bir-avmde-kadinlar-tuvaletine-giren-ve-kabindekileri-videoya-kaydeden-kisi-tutuklandi-1058400866.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/15/1052989042_123:0:640:388_1920x0_80_0_0_1cdd011f6e1d33f917e5df038353ab49.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gizli kamera, tuvalet, kafe, istanbul, fatih
gizli kamera, tuvalet, kafe, istanbul, fatih
İstanbul'da ünlü bir kafenin tuvaletinde gizli kamera bulundu
Abone ol
İstanbul Fatih'te bir kafeye giden Merve B., tuvalette gizli kamera düzeneği olduğunu fark etti. Kadının olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından, düzeneğin kafenin garsonu tarafından yerleştirildiği tespit edildi. İtirafta bulunan Nurullah N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Fatih'te bulunan bir kafeye giden Merve B. isimli kadın, kafenin tuvaletine gitti. Merve B., iddiaya göre bir süre sonra klozeti gösterir şekilde yerleştirilmiş bir kamera düzeneği olduğunu fark etti.
Kafeye, olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri gelerek yaptıkları araştırma sonucunda düzeneğin bağlı olduğu telefonu tespit etti.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre
düzeneğin bağlı olduğu telefon kafede garson olarak çalışan 18 yaşında Nurullah N.'ye ait olduğu tespit edildi.
Düzeneği kurduğunu itiraf eden Nurullah N. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Savcılık, tutuklu garsona 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.