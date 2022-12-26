https://sputniknews.com.tr/20221226/istanbulda-unlu-bir-kafenin-tuvaletinde-gizli-kamera-bulundu-1065034530.html

İstanbul'da ünlü bir kafenin tuvaletinde gizli kamera bulundu

İstanbul'da ünlü bir kafenin tuvaletinde gizli kamera bulundu

İstanbul Fatih'te bir kafeye giden Merve B., tuvalette gizli kamera düzeneği olduğunu fark etti. Kadının olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T15:26+0300

2022-12-26T15:26+0300

2022-12-26T15:26+0300

yaşam

gizli kamera

tuvalet

kafe

istanbul

fatih

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İstanbul Fatih'te bulunan bir kafeye giden Merve B. isimli kadın, kafenin tuvaletine gitti. Merve B., iddiaya göre bir süre sonra klozeti gösterir şekilde yerleştirilmiş bir kamera düzeneği olduğunu fark etti.Kafeye, olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri gelerek yaptıkları araştırma sonucunda düzeneğin bağlı olduğu telefonu tespit etti.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre düzeneğin bağlı olduğu telefon kafede garson olarak çalışan 18 yaşında Nurullah N.'ye ait olduğu tespit edildi.Düzeneği kurduğunu itiraf eden Nurullah N. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Savcılık, tutuklu garsona 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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