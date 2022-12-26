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İstanbul'da haftanın ilk iş günü: Trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da haftanın ilk iş günü: Trafik durma noktasına geldi
İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 54 olarak ölçüldü. Anadolu... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T08:18+0300
2022-12-26T08:18+0300
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istanbul
trafik
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Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56'lara ulaştı.D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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istanbul, trafik
istanbul, trafik

İstanbul'da haftanın ilk iş günü: Trafik durma noktasına geldi

08:18 26.12.2022
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK - EMRE SERTDEMİRİstanbul'da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 54 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk oranı 56'ya ulaştı.
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 54 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk oranı 56'ya ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK - EMRE SERTDEMİR
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İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 54 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk oranı 56’ya ulaştı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56'lara ulaştı.
D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.
Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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