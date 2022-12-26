https://sputniknews.com.tr/20221226/istanbulda-haftanin-ilk-is-gunu-trafik-durma-noktasina-geldi-1065014729.html

İstanbul'da haftanın ilk iş günü: Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü: Trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 54 olarak ölçüldü. Anadolu... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T08:18+0300

2022-12-26T08:18+0300

2022-12-26T08:18+0300

türkiye

istanbul

trafik

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Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56'lara ulaştı.D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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istanbul, trafik