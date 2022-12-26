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https://sputniknews.com.tr/20221226/istanbulda-gocmen-kacakciligi-operasyonu-6-tutuklama-1065072264.html
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T23:17+0300
2022-12-26T23:17+0300
dünya
istanbul
büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında Talatpaşa Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.Adrese düzenlenen baskında şüpheliler F.T, T.E.D, S.T, Ş.K, M.İ, M.G, F.E. ve R.K. gözaltına alındı.Şüphelilerden F.T. ve T.E.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 6 şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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istanbul, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı
istanbul, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

23:17 26.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Talatpaşa Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Adrese düzenlenen baskında şüpheliler F.T, T.E.D, S.T, Ş.K, M.İ, M.G, F.E. ve R.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerden F.T. ve T.E.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 6 şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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