https://sputniknews.com.tr/20221226/istanbul-valisi-yerlikaya-47-bin-duzensiz-gocmen-sinirdisi-edildi-1065033698.html

Vali Yerlikaya: İstanbul'da 47 bin düzensiz göçmen sınırdışı edildi

Vali Yerlikaya: İstanbul'da 47 bin düzensiz göçmen sınırdışı edildi

İstanbul Valisi Yerlikaya, 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını, 47 bin 164 kişinin de ülkelerine geri... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T15:04+0300

2022-12-26T15:04+0300

2022-12-26T15:07+0300

türkiye

ali yerlikaya

istanbul

kaçak göçmenler

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaçak göçle mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı.Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı. 47 bin 164'ü ülkelerine geri gönderildi. 110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

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