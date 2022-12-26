https://sputniknews.com.tr/20221226/istanbul-valisi-yerlikaya-47-bin-duzensiz-gocmen-sinirdisi-edildi-1065033698.html
Vali Yerlikaya: İstanbul'da 47 bin düzensiz göçmen sınırdışı edildi
Vali Yerlikaya: İstanbul'da 47 bin düzensiz göçmen sınırdışı edildi
İstanbul Valisi Yerlikaya, 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını, 47 bin 164 kişinin de ülkelerine geri... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T15:04+0300
2022-12-26T15:04+0300
2022-12-26T15:07+0300
türkiye
ali yerlikaya
istanbul
kaçak göçmenler
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaçak göçle mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı.Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı. 47 bin 164'ü ülkelerine geri gönderildi. 110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221225/istanbulda-sok-evlerine-baskin-kacak-gocmenlere-ev-kiralayanlara-ceza-1064983576.html
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ali yerlikaya, istanbul, kaçak göçmenler
ali yerlikaya, istanbul, kaçak göçmenler
Vali Yerlikaya: İstanbul'da 47 bin düzensiz göçmen sınırdışı edildi
15:04 26.12.2022 (güncellendi: 15:07 26.12.2022) Abone ol
İstanbul Valisi Yerlikaya, 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını, 47 bin 164 kişinin de ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaçak göçle mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı. 47 bin 164'ü ülkelerine geri gönderildi. 110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.