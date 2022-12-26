https://sputniknews.com.tr/20221226/ilber-ortayli-yeni-turkiye-eski-turkiyenin-her-seyini-telafi-etti-1065036541.html

İlber Ortaylı: Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti

İlber Ortaylı: Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Tıbbiyemiz çok daha iyi mühendislerimiz öyle, ordularımız başkalarını talim... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T16:04+0300

2022-12-26T16:04+0300

2022-12-26T16:04+0300

türkiye

ilber ortaylı

türkiye

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İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından, Kültür Tarihimizin Emsalsiz Arşivi Cemalettin Server Revnakoğlu ve İstanbul Sempozyumu düzenlendi.Sempozyumun konuşmacılarından biri de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ydı.Açılış oturumunu gerçekleştiren Ortaylı, Fatih semtinin eski sınırlarını aktardığı konuşmasında, Türkiye'nin kültürel gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Ortaylı, Cemalettin Server Revnakoğlu'nun döneminde Doğu ve Batı'ya hakim şahsiyetlerin yaşadığına işaret ederek şöyle konuştu:"İki kültürü de muhafaza eden, iki dünyaya da ait, ikisinin de üstadı dediğimiz nesiller artık kayboldu, yeniden diriltmek için çalışıyoruz.Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim, tıbbiyemiz çok daha iyi mühendislerimiz öyle, ordularımız başkalarını talim ettirecek kadar iyi, iş hayatımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor. Ama geri kalan bir şey var, o da kültür. Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz."

türkiye

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