https://sputniknews.com.tr/20221226/icisleri-bakanligi-sirnakta-470-personelle-eren-operasyonu-baslatildi-1065016121.html

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 470 personelle 'Eren' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 470 personelle 'Eren' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 470 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu'nun... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T09:42+0300

2022-12-26T09:42+0300

2022-12-26T09:42+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

pkk

operasyon

şırnak

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek' amacıyla Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 470 personel görev aldı.Operasyonun ilk günü nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsalında gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde, 2 doğal mağara ve 10 sığınak tespit edildi. Sığınak ve mağaralarda el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, uzaktan komutalı EYP düzeneği, 4 kilo gıda malzemesi ile çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.Malzemeler imha edilirken, sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

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içişleri bakanlığı, pkk, operasyon, şırnak