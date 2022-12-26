https://sputniknews.com.tr/20221226/hindistanda-ise-alinacaklari-vaadiyle-kandirilan-28-kisi-1-ay-boyunca-tren-saydi-1065027174.html

Hindistan’da işe alınacakları vaadiyle kandırılan 28 kişi 1 ay boyunca tren saydı

Hindistan’da işe alınacakları vaadiyle kandırılan 28 kişi 1 ay boyunca tren saydı

Hindistan’da Yeni Delhi Tren İstasyonu’nda işe alınacakları vaadiyle dolandırılan 28 kişiden 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymaları... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T13:32+0300

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Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndaki bazı pozisyonlara getirilecekleri vaadiyle kandırılan Tamil Nadu eyaletinden 28 kişi, dolandırıcılara 2 bin 400 dolar kaptırdı.NDTV’nin haberine göre olay, dolandırıcılar ile iş arayanlar arasında iletişimi sağlayan Subbuswamy isimli eski ordu görevlisinin polise şikayette bulunması üzerine aydınlandı.Subbuswamy, polise yaptığı başvuruda, kendisini 'hükümet görevlisi' olarak tanıtan ve işsiz kişilere memuriyet sağlamak istediğini söyleyen Sivaraman isimli kişiye inandığını ve memleketi Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar semtinden gelen kişilere iş bulmaları için yardım ettiğini belirtti.Aracı Subbuswamy, dolandırıldığını sonradan fark ettiğini ve hemşerilerinden hiçbir zaman maddi çıkar elde etmediğini savundu.Dolandırılan 28 kişinin, haziran ve temmuz aylarında, Yeni Delhi Tren İstasyonu’na giriş çıkış yapan trenleri ve makinistleri saydıkları, bunun işe alınacakları pozisyon için bir 'eğitim' olduğuna inandırıldığı anlaşıldı.Kandırılan 'işçiler' yaklaşık 1 ay boyunca her gün 8 saat istasyondaki trenleri saydı.Konuya ilişkin The Indian Express gazetesine konuşan mağdurlardan biri, şunları kaydetti: “Delhi’ye eğitim için gittik, bütün yaptığımız trenleri saymaktı. Bundan şüphelendik ama aracı olan kişi komşumuzun iyi bir arkadaşıydı. Şu an çok utanıyorum.”

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