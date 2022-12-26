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https://sputniknews.com.tr/20221226/hemsirenin-burnunu-kiran-hasta-yakini-tutuklandi-1065025267.html
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını tutuklandı
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını tutuklandı
İstanbul Sancaktepe'deki bir hastanenin acil servisinde görevli hemşireye yumruk atarak burnunu kıran hasta yakını tutuklandı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-26T12:40+0300
yaşam
türkiye
saldırı
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İstanbul Sancaktepe'de, acil serviste görevli hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hemşire İbrahim Uğurlu'nun (26) yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma başlattı.Yapılan incelemede, hasta yakını olarak hastanede bulunan Y.S. ile hemşire arasında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşen olayda şüphelinin Uğurlu'ya yumruk attığı ortaya çıktı.Hemşire Uğurlu'nun burnunda kırık oluştuğu belirlenirken, şüpheli Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221224/iranli-kadinin-gittigi-suriyeli-doktor-sahte-cikti-goguslerini-kaybeden-kadin-mahkemeye-basvurdu-1064964075.html
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türkiye, saldırı, hemşire
türkiye, saldırı, hemşire

Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını tutuklandı

12:40 26.12.2022
© DHAHemşirenin burnunu kıran hasta yakını tutuklandı
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© DHA
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İstanbul Sancaktepe'deki bir hastanenin acil servisinde görevli hemşireye yumruk atarak burnunu kıran hasta yakını tutuklandı.
İstanbul Sancaktepe'de, acil serviste görevli hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hemşire İbrahim Uğurlu'nun (26) yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, hasta yakını olarak hastanede bulunan Y.S. ile hemşire arasında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşen olayda şüphelinin Uğurlu'ya yumruk attığı ortaya çıktı.

Hemşire Uğurlu'nun burnunda kırık oluştuğu belirlenirken, şüpheli Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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