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https://sputniknews.com.tr/20221226/guney-kore-kuzeyin-ihalarina-uyari-atesi-actik-1065018641.html
Güney Kore: Kuzey'in İHA'larına uyarı ateşi açtık
Güney Kore: Kuzey'in İHA'larına uyarı ateşi açtık
Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarına uyarı ateşi açtığını duyurdu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-26T10:55+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
insansız hava aracı
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Güneydoğu Asya'da Çin ile NATO müttefiki ülkeler arasındaki gerilim ve Kuzey Kore'nin Güney'e yönelik eylemleri devam ediyor.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarına uyarı ateşi açıldığı belirtildi.Pyongyang, 2022 başından beri 35 denemede farklı menzillerde 60'ı aşkın füze fırlattı.Öte yandan Güney Kore'de konuşlu 'ABD Kuvvetleri Kore' (USFK) bünyesinde önceki hafta ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı kurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221219/kuzey-kore-ilk-casus-uydusunu-test-etti-1064744880.html
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kuzey kore, güney kore, insansız hava aracı
kuzey kore, güney kore, insansız hava aracı

Güney Kore: Kuzey'in İHA'larına uyarı ateşi açtık

10:55 26.12.2022
© AFP 2022 / ED JONESGüney Kore- Kuzey Kore
Güney Kore- Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / ED JONES
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Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarına uyarı ateşi açtığını duyurdu.
Güneydoğu Asya'da Çin ile NATO müttefiki ülkeler arasındaki gerilim ve Kuzey Kore'nin Güney'e yönelik eylemleri devam ediyor.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarına uyarı ateşi açıldığı belirtildi.
Pyongyang, 2022 başından beri 35 denemede farklı menzillerde 60'ı aşkın füze fırlattı.
Öte yandan Güney Kore'de konuşlu 'ABD Kuvvetleri Kore' (USFK) bünyesinde önceki hafta ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı kurulmuştu.
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