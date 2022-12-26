Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/fsb-rusya-topraklarina-sizmaya-calisan-ukraynali-sabotaj-grubu-etkisiz-hale-getirildi-1065036701.html
FSB: Rusya topraklarına sızmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubu etkisiz hale getirildi
FSB: Rusya topraklarına sızmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubu etkisiz hale getirildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'ndeki sınır hattından Rusya topraklarına sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj grubunun etkisiz... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T16:13+0300
2022-12-26T16:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064337976_0:76:1437:884_1920x0_80_0_0_60a9efb6d4f9628b57f527a3c62d784d.jpg
FSB'den yapılan açıklamada, "25 Aralık'ta yaşanan çatışma sonucunda Ukrayna'dan Bryansk Bölgesi topraklarına sızma girişiminde bulunan 4 sabotajcı imha edildi" denildi.FSB, sabotajcıların üzerinden toplam gücü yaklaşık 40 kg TNT eşdeğerinde el yapımı patlayıcılar, Alman yapımı SIG Sauer tabancaları ve mühimmatları, haberleşme ve navigasyon araçları ile sabotaj ve terör eylemleri düzenlemeye yönelik araçlar çıktığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221226/rusya-engels-askeri-hava-ussune-yaklasan-ukrayna-ihasi-vuruldu-3-rus-askeri-oldu-1065014854.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064337976_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_91e63366724d0d93d849a930cac4ace3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
ukrayna, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb)

FSB: Rusya topraklarına sızmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubu etkisiz hale getirildi

16:13 26.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'ndeki sınır hattından Rusya topraklarına sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, "25 Aralık'ta yaşanan çatışma sonucunda Ukrayna'dan Bryansk Bölgesi topraklarına sızma girişiminde bulunan 4 sabotajcı imha edildi" denildi.
FSB, sabotajcıların üzerinden toplam gücü yaklaşık 40 kg TNT eşdeğerinde el yapımı patlayıcılar, Alman yapımı SIG Sauer tabancaları ve mühimmatları, haberleşme ve navigasyon araçları ile sabotaj ve terör eylemleri düzenlemeye yönelik araçlar çıktığını vurguladı.
Rusya’nın Suriye’deki hava üssü Hmeymim'de günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
Ukrayna krizi
Rusya: Engels Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan Ukrayna İHA'sı vuruldu, 3 Rus askeri öldü
08:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала