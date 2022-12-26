https://sputniknews.com.tr/20221226/fsb-rusya-topraklarina-sizmaya-calisan-ukraynali-sabotaj-grubu-etkisiz-hale-getirildi-1065036701.html
FSB: Rusya topraklarına sızmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubu etkisiz hale getirildi
FSB: Rusya topraklarına sızmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubu etkisiz hale getirildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'ndeki sınır hattından Rusya topraklarına sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj grubunun etkisiz... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T16:13+0300
2022-12-26T16:13+0300
2022-12-26T16:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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FSB'den yapılan açıklamada, "25 Aralık'ta yaşanan çatışma sonucunda Ukrayna'dan Bryansk Bölgesi topraklarına sızma girişiminde bulunan 4 sabotajcı imha edildi" denildi.FSB, sabotajcıların üzerinden toplam gücü yaklaşık 40 kg TNT eşdeğerinde el yapımı patlayıcılar, Alman yapımı SIG Sauer tabancaları ve mühimmatları, haberleşme ve navigasyon araçları ile sabotaj ve terör eylemleri düzenlemeye yönelik araçlar çıktığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221226/rusya-engels-askeri-hava-ussune-yaklasan-ukrayna-ihasi-vuruldu-3-rus-askeri-oldu-1065014854.html
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ukrayna, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
ukrayna, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
FSB: Rusya topraklarına sızmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubu etkisiz hale getirildi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'ndeki sınır hattından Rusya topraklarına sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, "25 Aralık'ta yaşanan çatışma sonucunda Ukrayna'dan Bryansk Bölgesi topraklarına sızma girişiminde bulunan 4 sabotajcı imha edildi" denildi.
FSB, sabotajcıların üzerinden toplam gücü yaklaşık 40 kg TNT eşdeğerinde el yapımı patlayıcılar, Alman yapımı SIG Sauer tabancaları ve mühimmatları, haberleşme ve navigasyon araçları ile sabotaj ve terör eylemleri düzenlemeye yönelik araçlar çıktığını vurguladı.