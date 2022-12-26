https://sputniknews.com.tr/20221226/fsb-rusya-topraklarina-sizmaya-calisan-ukraynali-sabotaj-grubu-etkisiz-hale-getirildi-1065036701.html

FSB: Rusya topraklarına sızmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubu etkisiz hale getirildi

FSB: Rusya topraklarına sızmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubu etkisiz hale getirildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'ndeki sınır hattından Rusya topraklarına sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj grubunun etkisiz... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T16:13+0300

2022-12-26T16:13+0300

2022-12-26T16:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

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FSB'den yapılan açıklamada, "25 Aralık'ta yaşanan çatışma sonucunda Ukrayna'dan Bryansk Bölgesi topraklarına sızma girişiminde bulunan 4 sabotajcı imha edildi" denildi.FSB, sabotajcıların üzerinden toplam gücü yaklaşık 40 kg TNT eşdeğerinde el yapımı patlayıcılar, Alman yapımı SIG Sauer tabancaları ve mühimmatları, haberleşme ve navigasyon araçları ile sabotaj ve terör eylemleri düzenlemeye yönelik araçlar çıktığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221226/rusya-engels-askeri-hava-ussune-yaklasan-ukrayna-ihasi-vuruldu-3-rus-askeri-oldu-1065014854.html

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ukrayna, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb)