Fatih Erbakan: Bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından Yeniden Refah olarak biz kurtaracağız

"Yıllarca Erbakan hocamıza da aynısı yapılmıştı. Sağcıysan Adalet Partisi’ne, solcuysan CHP'ye git, sağcıysan ANAP’a, solcuysan SHP'ye git, solcuysan, muhalifsen CHP'ye, sağcıysan AK Parti'ye git. Şimdi de yeni dönemde bu taraf Cumhur İttifakı, iktidardan memnunsan buraya git, bu tarafta da Millet İttifakı, memnun değilsen buraya git. Biz diyoruz ki kardeşim ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu iki tarafın da birbirinden temel konularda bir farkı yok ki. Siz neden bunların ikisini ha bire çıkartıp duruyorsunuz? Neye dayanarak söylüyorum; Bakınız borç faiz ekonomisini uyguluyor değil mi mevcut iktidar? Aldıkları borçları, ödedikleri faizleri söyledim. Borç faiz ekonomisini eleştiriyorsun diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu çözüm olarak ne diyor? Ben 500 milyar dolar daha borç getireceğim, finans getireceğim diyor. Ne ile gelecek bunlar? Tahville gelecek, borçlanarak gelecek. Bir trilyon dolar olan borç olacak 1 buçuk trilyon dolar. Ben daha çok borç bulacağım diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayın İmamoğlu yüzde 10,7 ile dolar borçlanıyor. O da o borcun faizini belediye hizmetlerine yaptığı zamlarla İstanbul halkına ödetiyor. Masadakilerden bir genel başkan diyor ki efendim bunu ben çözerim. Nasıl çözeceksin diyorlar, ben bunlardan çok daha hızlı, kolay ve düşük faizle borç bulurum. Canlı yayında kendi ifadeleri bu. Zaten borç ve faizci olduğu ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde belli. Ne yaptın da, ne yapacaksın geldiğin zaman.