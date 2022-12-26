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SEYİR HALİ
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https://sputniknews.com.tr/20221226/eyt-federasyonu-baskani-elimiz-yuregimizde-bekliyoruz-1065028270.html
EYT Federasyonu Başkanı: Elimiz yüreğimizde bekliyoruz
EYT Federasyonu Başkanı: Elimiz yüreğimizde bekliyoruz
EYT Federasyonu Başkanı Özüpak, bugün gerçekleşecek kabine toplantısı konusunda “Elimiz yüreğimizde bekliyoruz. Ser verilip sır verilmeyen bir ortamdayız... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T13:45+0300
2022-12-26T13:45+0300
seyir hali
radyo
gönül boran özüpak
emeklilikte yaşa takılanlar
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat bilgin
fuat oktay
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
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EYT Federasyonu Başkanı: Elimiz yüreğimizde bekliyoruz
EYT Federasyonu Başkanı: Elimiz yüreğimizde bekliyoruz
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT’ye dair açıklamalarını ve bugün gerçekleşecek kabine toplantısını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Özüpak, Bakan Vedat Bilgin’in açıklamalarını “Bugün kabinenin toplandığı bilgisini Sayın Vedat Bilgin netleştirmiş oldu. Saat üçte kabine gerçekleşecek ve burada da emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teknik detayların bir sunum yapılacağı bilgisini Vedat Bey basına dile getirdi. Sorulan sorular ve alınan cevaplarla aklımız o kadar karmakarışık oldu ki bir kısmımız emekli olurken bir kısmımız açıkta mı kalacak? Çok tedirginiz açıkcası çünkü kanunumuz ve yaşadığımız mağduriyetler belli, tek çözüm var. Bu kanunun gerekli işletilme maddesinin iptali bizim bütün anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız ve eşitlik ilkesine dahilimiz için yapılması gereken olduğuna inanıyoruz. Elimiz yüreğimizde bekliyoruz” diye yorumladı.‘Hiçbir arkadaşımızın geri kalmasını istemiyoruz’Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sözlerini hatırlatan Özüpak, EYT’lilerin taleplerini “Aralık sonuna kadar meclise geleceği söyleniyordu. Tatili tekrardan iptal edip sözlerini tutacaklar mı? Açıkçası Fuat Oktay Bey 1-2 hafta içerisinde meclise gelecek demişti. Bir haftamız var ama ikinci haftamız maalesef yok çünkü sene bitiyor. Bu kabine sonrası yapılacak açıklamada teknik detaylar basınla paylaşılacak mı? Ne olacak? Ser verilip sır verilmeyen bir ortamdayız. Detaylara inilmedi ama hep imalı konuştu. Tastamam hakkımızı istiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın geri kalmasını istemiyoruz. Aylık bağlanma oranlarımız var. 3500 liralara mahkum eden bir yasa, 2008 yılında çıktı. Bunun da önemini vurgulayıp alansa alan, meydan ise meydan mitinglerimize devam edeceğiz” diye belirtti.‘Kanunu meclise getirecekler, ellerini kaldıracaklar’Özüpak, geçmiş seçim sözlerini örnek göstererek vaat süresini kabul etmediklerini “Seçim öncesi Cumhurbaşkanımız ne dedi? Devlet memurlarını kapsayan 3600 ek göstergeyi veriyorum dedi. Aradan dört buçuk yıl geçti. Bizim sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 23 yıldır devam eden bir mağduriyet, 20 yıldır aynı iktidarla yönetildiğimiz bir süreçte icra makamı olup da artık vaat verme lüksünü gerçekten tanımıyoruz. O mücadeleyi, zamanı ve yaşı çoktan geçtik. Bir parmak bala razı gelmeyeceğimizi her defasında dile getiriyoruz. Kanunu meclise getirecekler, ellerini kaldıracaklar ama yarım yamalak istemiyoruz. Vaatte bırakmayacaklar. Seçim yatırımı da olmak istemiyoruz. Kaç tane seçim dönemi geçirdik. Yıllarca müsaade ettik. Sizin hakkınızı veriyorum ama 1-2 yıl sonrasına yürürlüğe girecek yok. Vaat süresini asla kabul etmiyoruz” diye vurguladı.
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Ali Çağatay
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radyo, gönül boran özüpak, emeklilikte yaşa takılanlar, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, fuat oktay, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), аудио
radyo, gönül boran özüpak, emeklilikte yaşa takılanlar, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, fuat oktay, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), аудио

EYT Federasyonu Başkanı: Elimiz yüreğimizde bekliyoruz

13:45 26.12.2022
SEYİR HALİ
EYT Federasyonu Başkanı: Elimiz yüreğimizde bekliyoruz
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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EYT Federasyonu Başkanı Özüpak, bugün gerçekleşecek kabine toplantısı konusunda “Elimiz yüreğimizde bekliyoruz. Ser verilip sır verilmeyen bir ortamdayız. Detaylara inilmedi, imalı konuştu. Tastamam hakkımızı istiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın geri kalmasını istemiyoruz. Kanunu meclise getirecekler, vaatte bırakmayacaklar” dedi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT’ye dair açıklamalarını ve bugün gerçekleşecek kabine toplantısını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Özüpak, Bakan Vedat Bilgin’in açıklamalarını “Bugün kabinenin toplandığı bilgisini Sayın Vedat Bilgin netleştirmiş oldu. Saat üçte kabine gerçekleşecek ve burada da emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teknik detayların bir sunum yapılacağı bilgisini Vedat Bey basına dile getirdi. Sorulan sorular ve alınan cevaplarla aklımız o kadar karmakarışık oldu ki bir kısmımız emekli olurken bir kısmımız açıkta mı kalacak? Çok tedirginiz açıkcası çünkü kanunumuz ve yaşadığımız mağduriyetler belli, tek çözüm var. Bu kanunun gerekli işletilme maddesinin iptali bizim bütün anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız ve eşitlik ilkesine dahilimiz için yapılması gereken olduğuna inanıyoruz. Elimiz yüreğimizde bekliyoruz” diye yorumladı.

‘Hiçbir arkadaşımızın geri kalmasını istemiyoruz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sözlerini hatırlatan Özüpak, EYT’lilerin taleplerini “Aralık sonuna kadar meclise geleceği söyleniyordu. Tatili tekrardan iptal edip sözlerini tutacaklar mı? Açıkçası Fuat Oktay Bey 1-2 hafta içerisinde meclise gelecek demişti. Bir haftamız var ama ikinci haftamız maalesef yok çünkü sene bitiyor. Bu kabine sonrası yapılacak açıklamada teknik detaylar basınla paylaşılacak mı? Ne olacak? Ser verilip sır verilmeyen bir ortamdayız. Detaylara inilmedi ama hep imalı konuştu. Tastamam hakkımızı istiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın geri kalmasını istemiyoruz. Aylık bağlanma oranlarımız var. 3500 liralara mahkum eden bir yasa, 2008 yılında çıktı. Bunun da önemini vurgulayıp alansa alan, meydan ise meydan mitinglerimize devam edeceğiz” diye belirtti.

‘Kanunu meclise getirecekler, ellerini kaldıracaklar’

Özüpak, geçmiş seçim sözlerini örnek göstererek vaat süresini kabul etmediklerini “Seçim öncesi Cumhurbaşkanımız ne dedi? Devlet memurlarını kapsayan 3600 ek göstergeyi veriyorum dedi. Aradan dört buçuk yıl geçti. Bizim sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 23 yıldır devam eden bir mağduriyet, 20 yıldır aynı iktidarla yönetildiğimiz bir süreçte icra makamı olup da artık vaat verme lüksünü gerçekten tanımıyoruz. O mücadeleyi, zamanı ve yaşı çoktan geçtik. Bir parmak bala razı gelmeyeceğimizi her defasında dile getiriyoruz. Kanunu meclise getirecekler, ellerini kaldıracaklar ama yarım yamalak istemiyoruz. Vaatte bırakmayacaklar. Seçim yatırımı da olmak istemiyoruz. Kaç tane seçim dönemi geçirdik. Yıllarca müsaade ettik. Sizin hakkınızı veriyorum ama 1-2 yıl sonrasına yürürlüğe girecek yok. Vaat süresini asla kabul etmiyoruz” diye vurguladı.
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