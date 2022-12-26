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https://sputniknews.com.tr/20221226/erkan-petekkayadan-twitterda-sahte-hesap-isyani-yasal-surec-baslatilacak-1065038205.html
Erkan Petekkaya'dan Twitter'da sahte hesap isyanı: Yasal süreç başlatılacak
Erkan Petekkaya'dan Twitter'da sahte hesap isyanı: Yasal süreç başlatılacak
Oyuncu Erkan Petekkaya, adına açılan sahte Twitter hesabı ile ilgili yasal süreç başlatacağını duyurdu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-26T16:33+0300
twitter
yaşam
sahte
erkan petekkaya
yasal süreç
oyuncu
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Oyuncular adına açılan sahte bir Twitter hesabının paylaşımları, sosyal medyada gündem oldu. Önce oyuncu Selçuk Yöntem adına açılan hesaptan "Sanatçılar, aydınlar ve ünlüler! Ülkedeki kötü gidişata ‘Dur’ demenin vakti gelmedi mi? Sesiniz neden çıkmıyor? Çıkıp iki söz etmeniz için daha ne olması lazım? Ülke resmen işgal edildi, yağmalandı, demokrasi yok edildi. Bu kötü gidişata "dur" demek için ben de artık buradayım" paylaşımı yapıldı.Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu ise sahte hesabı gerçek sanarak şu yanıtı verdi:Sosyal medyada tartışma yaratan sahte hesap, adını daha sonra Erkan Petekkaya olarak değiştirdi. Petekkaya'nın adını ve fotoğrafını kullanan hesap, oyuncunun adına paylaşım yapmayı sürdürdü.Olaydan haberdar olan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter hesabının olmadığını belirterek şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20221209/musk-twitterda-kullanilmayan-15-milyar-hesabi-silecek-1064394385.html
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twitter , sahte, erkan petekkaya, yasal süreç, oyuncu
twitter , sahte, erkan petekkaya, yasal süreç, oyuncu

Erkan Petekkaya'dan Twitter'da sahte hesap isyanı: Yasal süreç başlatılacak

16:28 26.12.2022 (güncellendi: 16:33 26.12.2022)
© Fotoğraf : TwitterErkan Petekkaya
Erkan Petekkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Oyuncu Erkan Petekkaya, adına açılan sahte Twitter hesabı ile ilgili yasal süreç başlatacağını duyurdu.
Oyuncular adına açılan sahte bir Twitter hesabının paylaşımları, sosyal medyada gündem oldu. Önce oyuncu Selçuk Yöntem adına açılan hesaptan "Sanatçılar, aydınlar ve ünlüler! Ülkedeki kötü gidişata ‘Dur’ demenin vakti gelmedi mi? Sesiniz neden çıkmıyor? Çıkıp iki söz etmeniz için daha ne olması lazım? Ülke resmen işgal edildi, yağmalandı, demokrasi yok edildi. Bu kötü gidişata "dur" demek için ben de artık buradayım" paylaşımı yapıldı.
Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu ise sahte hesabı gerçek sanarak şu yanıtı verdi:
"3 yıl önce @tele1comtr'deki yayınımda bana söylediklerinizi hatırladım. 'Gezi ile ilgili tek bir soru sorarsanız, yayını terk ederim' demiştiniz. O gün Gezi’nin yıldönümüydü. Neyse ki Mehmet Aslantuğ sizden daha yürekli çıktı. Sorularımı o yanıtladı. Söylediklerinize de şahittir."
Sosyal medyada tartışma yaratan sahte hesap, adını daha sonra Erkan Petekkaya olarak değiştirdi. Petekkaya'nın adını ve fotoğrafını kullanan hesap, oyuncunun adına paylaşım yapmayı sürdürdü.
Olaydan haberdar olan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter hesabının olmadığını belirterek şöyle konuştu:
“Sosyal mecralarda ismimi kullanıp şahsım tarafından atılmış gibi gösterilen tweetler bana ait değildir. Herhangi bir twitter hesabım yoktur. Adıma açılan sahte profillere itibar etmeyiniz. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılacaktır… Kamuoyunun bilgisine…”
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
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Musk, Twitter'da kullanılmayan 1.5 milyar hesabı silecek
9 Aralık, 21:07
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