https://sputniknews.com.tr/20221226/erkan-petekkayadan-twitterda-sahte-hesap-isyani-yasal-surec-baslatilacak-1065038205.html

Erkan Petekkaya'dan Twitter'da sahte hesap isyanı: Yasal süreç başlatılacak

Erkan Petekkaya'dan Twitter'da sahte hesap isyanı: Yasal süreç başlatılacak

Oyuncu Erkan Petekkaya, adına açılan sahte Twitter hesabı ile ilgili yasal süreç başlatacağını duyurdu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T16:28+0300

2022-12-26T16:28+0300

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twitter

yaşam

sahte

erkan petekkaya

yasal süreç

oyuncu

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Oyuncular adına açılan sahte bir Twitter hesabının paylaşımları, sosyal medyada gündem oldu. Önce oyuncu Selçuk Yöntem adına açılan hesaptan "Sanatçılar, aydınlar ve ünlüler! Ülkedeki kötü gidişata ‘Dur’ demenin vakti gelmedi mi? Sesiniz neden çıkmıyor? Çıkıp iki söz etmeniz için daha ne olması lazım? Ülke resmen işgal edildi, yağmalandı, demokrasi yok edildi. Bu kötü gidişata "dur" demek için ben de artık buradayım" paylaşımı yapıldı.Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu ise sahte hesabı gerçek sanarak şu yanıtı verdi:Sosyal medyada tartışma yaratan sahte hesap, adını daha sonra Erkan Petekkaya olarak değiştirdi. Petekkaya'nın adını ve fotoğrafını kullanan hesap, oyuncunun adına paylaşım yapmayı sürdürdü.Olaydan haberdar olan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter hesabının olmadığını belirterek şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20221209/musk-twitterda-kullanilmayan-15-milyar-hesabi-silecek-1064394385.html

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twitter , sahte, erkan petekkaya, yasal süreç, oyuncu