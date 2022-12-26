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https://sputniknews.com.tr/20221226/epdkdan-dogalgaz-hizmet-bedellerine-yuzde-84-zam-1065017092.html
EPDK'dan doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam
EPDK'dan doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam
Doğalgaz hizmet bedellerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yüzde 84 zam yapıldı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-26T10:16+0300
ekonomi
doğalgaz
ekonomi
epdk
zam
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2023 yılı için Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer verilen yeni bedel fiyatlarını açıkladı. Böylelikle, doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam geldi.1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle geçerli olacak üst sınırlar, geçen yıla oranla yükseldi.KDV hariç olarak tespit edilen tavan fiyatlar ve artış oranları şu şekilde:Ön proje hizmet bedelini ise önümüzdeki sene proje başına 39 TL olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221222/ankarada-180-bin-aileye-dogalgaz-destegi-yapilacak-1064868123.html
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doğalgaz, ekonomi, epdk, zam, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
doğalgaz, ekonomi, epdk, zam, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

EPDK'dan doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam

10:14 26.12.2022 (güncellendi: 10:16 26.12.2022)
© AAocak, gaz
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AA
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Doğalgaz hizmet bedellerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yüzde 84 zam yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2023 yılı için Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer verilen yeni bedel fiyatlarını açıkladı. Böylelikle, doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam geldi.
1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle geçerli olacak üst sınırlar, geçen yıla oranla yükseldi.
KDV hariç olarak tespit edilen tavan fiyatlar ve artış oranları şu şekilde:
Abone bağlantı bedeli: 2.135 TL (Yüzde 84,36)
İlave abone bağlantı bedeli: 1.857 TL/100m2 (Yüzde 84,40)
Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 1.457 TL (ilk 100m için) (Yüzde 84,43)
Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 9 TL (ilave her 1m için) (Yüzde 83,67)
Güvence bedeli kombi: 1.352 TL/adet (Yüzde 84,44)
Güvence bedeli soba: 1.199 TL/konut (Yüzde 84,46)
Güvence bedeli merkezi sistem: 1.199 TL/BBS (Yüzde 84,46)
Güvence bedeli ocak: 77 TL (Yüzde 83,33)
Güvence bedeli şofben: 153 TL (Yüzde 84,33)
Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 684 TL (Yüzde 84,36)
Sayaç açma kapama bedeli: 66 TL (Yüzde 83,33)
Servis kutusu söküm bedeli: 581 TL (Yüzde 84,44)
2023 iç tesisat işlem bedelleri:

G4, G6 tip sayaçlar: 116 TL/adet (Yüzde 84,12)
G10, G16, G25 tip sayaçlar: 218 TL/adet (Yüzde 84,74)
G40, G65, G100 tip sayaçlar: 433 TL/adet (Yüzde 84,25)
G160, G250, G400 tip sayaçlar: 660 TL/adet (Yüzde 84,35)
G400’den büyük tip sayaçlar: 889 TL/adet (Yüzde 84,43)
Kolon hattı: 116 TL/proje. (Yüzde 84,12)
Ön proje hizmet bedelini ise önümüzdeki sene proje başına 39 TL olacak.
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
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22 Aralık, 12:49
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