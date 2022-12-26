https://sputniknews.com.tr/20221226/epdkdan-dogalgaz-hizmet-bedellerine-yuzde-84-zam-1065017092.html

EPDK'dan doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam

EPDK'dan doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam

Doğalgaz hizmet bedellerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yüzde 84 zam yapıldı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T10:14+0300

2022-12-26T10:14+0300

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ekonomi

doğalgaz

ekonomi

epdk

zam

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2023 yılı için Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer verilen yeni bedel fiyatlarını açıkladı. Böylelikle, doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam geldi.1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle geçerli olacak üst sınırlar, geçen yıla oranla yükseldi.KDV hariç olarak tespit edilen tavan fiyatlar ve artış oranları şu şekilde:Ön proje hizmet bedelini ise önümüzdeki sene proje başına 39 TL olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221222/ankarada-180-bin-aileye-dogalgaz-destegi-yapilacak-1064868123.html

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doğalgaz, ekonomi, epdk, zam, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)