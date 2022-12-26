https://sputniknews.com.tr/20221226/emine-erdogan-caga-yon-veren-kizlarimizin-destekcisi-olacagim-1065072430.html
Emine Erdoğan: Çağa yön veren kızlarımızın destekçisi olacağım
Emine Erdoğan: Çağa yön veren kızlarımızın destekçisi olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kız çocuklarının okullaşma oranına vurgu yaptı. "Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" dedi. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T23:23+0300
2022-12-26T23:23+0300
2022-12-26T23:25+0300
türkiye
emine erdoğan
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliği diyerek dünden bugüne mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı "'Haydi Kızlar Okula' çağrımızla birlikte nice seferberliğimizin zaferi, bugün kız çocuklarımızın ortaöğretim okullaşma oranının yüzde 95'e ulaşması oldu" diyen Emine Erdoğan, "Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" mesajını paylaştı.Emine Erdoğan, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:
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emine erdoğan, recep tayyip erdoğan
emine erdoğan, recep tayyip erdoğan
Emine Erdoğan: Çağa yön veren kızlarımızın destekçisi olacağım
23:23 26.12.2022 (güncellendi: 23:25 26.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kız çocuklarının okullaşma oranına vurgu yaptı. "Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliği diyerek dünden bugüne mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı
"'Haydi Kızlar Okula' çağrımızla birlikte nice seferberliğimizin zaferi, bugün kız çocuklarımızın ortaöğretim okullaşma oranının yüzde 95'e ulaşması oldu" diyen Emine Erdoğan, "Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" mesajını paylaştı.
Emine Erdoğan, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:
"Kızlarımızın eğitimi için atılan her adım, ülkemizin geleceğine yatırımdır. Kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün her kademede en üst seviyelere ulaştı, ortaöğretimde erkek çocukları oranını geçti. Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere emek verenlere teşekkür ediyorum"