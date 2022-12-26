Emine Erdoğan: Çağa yön veren kızlarımızın destekçisi olacağım

"Kızlarımızın eğitimi için atılan her adım, ülkemizin geleceğine yatırımdır. Kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün her kademede en üst seviyelere ulaştı, ortaöğretimde erkek çocukları oranını geçti. Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere emek verenlere teşekkür ediyorum"