https://sputniknews.com.tr/20221226/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065015639.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.72 lira bandında seyrediyor, euro ise haftaya 19.95 liradan başladı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T09:28+0300

2022-12-26T09:28+0300

2022-12-26T09:30+0300

ekonomi

dolar

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euro/tl

altın

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Son üç aydır 18.65 etrafında yatay seyreden dolar/TL haftaya yeni zirve seviyesinden başladı.Dolar/TL sabah 18.8390'a yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından 18.72 seviyesine geriledi.Euro/TL, 19.95 seviyesinden işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?26 Aralık 2022 sabahında ons altın fiyatı 1799 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1077 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1781 lira,Yarım altın 3563 lira,Cumhuriyet altını 7105 liraya el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221226/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065015639.html

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