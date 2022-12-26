https://sputniknews.com.tr/20221226/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065015639.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.72 lira bandında seyrediyor, euro ise haftaya 19.95 liradan başladı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T09:28+0300
2022-12-26T09:28+0300
2022-12-26T09:30+0300
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Son üç aydır 18.65 etrafında yatay seyreden dolar/TL haftaya yeni zirve seviyesinden başladı.Dolar/TL sabah 18.8390'a yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından 18.72 seviyesine geriledi.Euro/TL, 19.95 seviyesinden işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?26 Aralık 2022 sabahında ons altın fiyatı 1799 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1077 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1781 lira,Yarım altın 3563 lira,Cumhuriyet altını 7105 liraya el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065015639.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:28 26.12.2022 (güncellendi: 09:30 26.12.2022) Abone ol
Dolar 18.72 lira bandında seyrediyor, euro ise haftaya 19.95 liradan başladı.
Son üç aydır 18.65 etrafında yatay seyreden dolar/TL haftaya yeni zirve seviyesinden başladı.
Dolar/TL sabah 18.8390'a yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından 18.72 seviyesine geriledi.
Euro/TL, 19.95 seviyesinden işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
26 Aralık 2022 sabahında ons altın fiyatı 1799 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1077 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 7105 liraya el değiştiriyor.