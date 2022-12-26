https://sputniknews.com.tr/20221226/diyarbakirda-zirhli-askeri-arac-devrildi-6-asker-yarali-1065035946.html

Diyarbakır'da zırhlı askeri araç devrildi: 6 asker yaralı

Diyarbakır'da zırhlı askeri araç devrildi: 6 asker yaralı

Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte zırhlı bir aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T15:48+0300

2022-12-26T15:48+0300

2022-12-26T15:48+0300

yaşam

diyarbakır

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Diyarbakır - Silvan kara yolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi.Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

diyarbakır

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