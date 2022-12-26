https://sputniknews.com.tr/20221226/disk-asgari-ucretli-ogun-basina-68-lira-ayirabiliyor-1065071210.html

DİSK: Asgari ücretli öğün başına 6.8 lira ayırabiliyor

DİSK: Asgari ücretli öğün başına 6.8 lira ayırabiliyor

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezinin (BİSAM) hazırladığı rapora göre, asgari ücretli dört kişilik bir aile, öğün başına 6.8 lira... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T22:37+0300

2022-12-26T22:37+0300

2022-12-26T22:37+0300

ekonomi

disk

birleşik metal-iş araştırma merkezi (bisam)

asgari ücret

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BİSAM’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketim Harcamaları Araştırması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret İstatistikleri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, asgari ücretli eline geçen ücretle kendisi ve ailesi için gıdaya günlük sadece 82 lira, öğün başına 27 lira ayırabiliyor.Buna göre asgari ücretlinin her bir öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 6.8 lira.Dışarıdan gıda harcamasına günlük 10 liraSöz konusu ailenin dışarıdan yemek hizmetlerine ayırabildiği tutar ise aylık 323 lira olacak. Buna göre aile fertlerinin dışarıda yapılmak zorunda olunan gıda harcamalar için ayrılabileceği tutar ise toplam günlük 10 lira olacak.endeksa.com veri tabanı sonuçlarına göre kasım 2022 tarihi itibari ile Türkiye genelinde ortalama kiralık evlerin metrekare fiyatı 58.6 lira. Asgari ücretlinin kira (gerçek ve izafi kira) için ayırabileceği tutar ise sadece 1700 lira. Buna göre asgari ücretli kiraya çıkmak istediğinde ortalamada kasım fiyatları ile ancak 29 metrekarelik bir daire tutabilir.Asgari ücretli İstanbul’da ise ancak 17 metrekarelik bir daireyi kiralayabilir.Bunun alternatifi ise sağlıksız bir çevrede, kentsel donatı hizmetlerinin en az olduğu, deprem riski altındaki konutlarda yaşamak. Asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin servis imkanı yoksa işyerine ulaşımı bile büyük bir sorun. İstanbul’da bir aylık abonman ücreti 602 lira.Asgari ücretlinin ailesi ve kendisi için ulaştırmaya ayırabildiği pay ise 761 lira. Yeni yılda ulaşıma gelecek herhangi bir artış, değil aile fertlerinin ulaşım masraflarını karşılamayı, asgari ücretlinin işe gidiş gelişini bile etkileyecek.Asgari ücretlinin çocuğunun eğitimi için ayırabileceği tutar ise her bir çocuk için 37, iki çocuğu için 74 lira.

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Sputnik Türkiye

disk, birleşik metal-iş araştırma merkezi (bisam), asgari ücret