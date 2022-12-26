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https://sputniknews.com.tr/20221226/diplomatik-kaynaklar-fransanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1065061434.html
Diplomatik kaynaklar: Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Diplomatik kaynaklar: Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Yapılan açıklamada 'Paris'te... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T18:43+0300
2022-12-26T18:55+0300
fransa
büyükelçi
türkiye
ankara
herve magro
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Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik kaynakların aktardığı bilgiye göre Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi.Diplomatik kaynaklarca yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
fransa
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fransa, büyükelçi, ankara, herve magro

Diplomatik kaynaklar: Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

18:43 26.12.2022 (güncellendi: 18:55 26.12.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEFransa - Türkiye - bayrak
Fransa - Türkiye - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Yapılan açıklamada 'Paris'te PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandadan duyulan rahatsızlığın iletildiği' ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik kaynakların aktardığı bilgiye göre Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi.
Diplomatik kaynaklarca yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
“Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro bugün (26 Aralık) Bakanlığımıza çağrılarak, Paris’te 23 Aralık günü bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiş ve tepkimiz vurgulanmıştır. Konuya ilişkin tepkimiz ayrıca Paris Büyükelçiliğimizce de ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edilmiştir.
Büyükelçi Magro’ya, terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa Hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda gördüğümüz ve Fransa’nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesini beklediğimiz mesajı verilmiştir.”
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