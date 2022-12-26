Diplomatik kaynaklar: Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

“Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro bugün (26 Aralık) Bakanlığımıza çağrılarak, Paris’te 23 Aralık günü bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiş ve tepkimiz vurgulanmıştır. Konuya ilişkin tepkimiz ayrıca Paris Büyükelçiliğimizce de ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edilmiştir.