Cimnastikte kayıt dışı salonların önüne geçilecek adım yılbaşında atılacak: 'Hologram okutulacak'

"Salonlara Türkiye Cimnastik Federasyonunun logolu hologramlarını koyacağız. Önümüzdeki yılın ilk ayında yeni mobil uygulamasını tanıtacağız. O uygulamayı indirince telefonlarına okuttukları zaman gittikleri spor salonlarının içinde ders veren hocanın, niteliğini, eğitimini, kursunu, hangi bilgi ve beceriye sahip olduğunu bilecekler. Aileler, çocuklarını kime teslim ettiklerini, kanunun müsaade ettiği kadarıyla biz orada vatandaşlarımıza vereceğiz. Kendilerini de kime teslim ettiklerini, hocanın ne kadar bilgi birikime sahip olduğunu hatta işletmelerle ilgili yine kanunun müsaade ettiği şekilde vatandaşımıza internet üzerinden bilgiyi vereceğiz. Belgesiz o kadar çok işletme var ki insanlar işletmeye 'senin belgen var mı?' diye soramıyor. Bunları ciddi anlamda zapturapt altına aldık, almaya da devam edeceğiz."