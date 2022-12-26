https://sputniknews.com.tr/20221226/cimnastikte-kayit-disi-salonlarin-onune-gecilecek-adim-yilbasinda-atilacak-hologram-okutulacak--1065019765.html
Cimnastikte kayıt dışı salonların önüne geçilecek adım yılbaşında atılacak: 'Hologram okutulacak'
Cimnastikte kayıt dışı salonların önüne geçilecek adım yılbaşında atılacak: 'Hologram okutulacak'
Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen spor salonlarında kayıt dışı ile mücadele edebilmek adına yeni önlemlerin devreye alınacağını açıkladı... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T11:16+0300
2022-12-26T11:16+0300
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Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, kayıt dışı olan salonların önüne geçebilmek için yeni projeler yaptıklarını ve yılbaşında adımı atacaklarını belirtti. Çelen, cimnastikte yıl içinde kazanılan başarıları değerlendirdi, 2023 yılı hedeflerini anlattı.'Vatandaş salona gittiğinde o eğitmenin belgesinin bizim verdiğimizi bilmesi gerekiyor'Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak spor yaptıran eğitmenlere de eğitim verdikleri ifade eden Çelen, "İllerimizdeki özel salonlardaki işletmelerin ruhsatlarını da Gençlik ve Spor İl Müdürlükleriyle beraber kontrol edip, denetliyoruz. Vatandaş salona gittiğinde o eğitmenin belgesinin bizim verdiğimizi bilmesi gerekiyor. Biz de vatandaşlarımıza, salona gidene her bireye daha iyi eğitim verebilmek için hocalarımızı ciddi anlamda eğitiyoruz. Kaçak olan, kayıt dışı salonların önüne geçebilmek için çok ciddi çalışmalarımız var." değerlendirmesini yaptı.Çelen, kayıt dışılığın önüne geçebilmek için bir hologram geliştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:
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gençlik ve spor bakanlığı, cimnastik, cimnastik federasyonu
gençlik ve spor bakanlığı, cimnastik, cimnastik federasyonu
Cimnastikte kayıt dışı salonların önüne geçilecek adım yılbaşında atılacak: 'Hologram okutulacak'
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Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen spor salonlarında kayıt dışı ile mücadele edebilmek adına yeni önlemlerin devreye alınacağını açıkladı ve "Yılın ilk ayında yeni mobil uygulamayı tanıtacağız. O uygulamayı telefonlarına okuttukları zaman gittikleri spor salonlarının içinde ders veren hocanın niteliğini bilecekler" dedi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, kayıt dışı olan salonların önüne geçebilmek için yeni projeler yaptıklarını ve yılbaşında adımı atacaklarını belirtti. Çelen, cimnastikte yıl içinde kazanılan başarıları değerlendirdi, 2023 yılı hedeflerini anlattı.
'Vatandaş salona gittiğinde o eğitmenin belgesinin bizim verdiğimizi bilmesi gerekiyor'
Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak spor yaptıran eğitmenlere de eğitim verdikleri ifade eden Çelen, "İllerimizdeki özel salonlardaki işletmelerin ruhsatlarını da Gençlik ve Spor İl Müdürlükleriyle beraber kontrol edip, denetliyoruz. Vatandaş salona gittiğinde o eğitmenin belgesinin bizim verdiğimizi bilmesi gerekiyor. Biz de vatandaşlarımıza, salona gidene her bireye daha iyi eğitim verebilmek için hocalarımızı ciddi anlamda eğitiyoruz. Kaçak olan, kayıt dışı salonların önüne geçebilmek için çok ciddi çalışmalarımız var." değerlendirmesini yaptı.
Çelen, kayıt dışılığın önüne geçebilmek için bir hologram geliştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:
"Salonlara Türkiye Cimnastik Federasyonunun logolu hologramlarını koyacağız. Önümüzdeki yılın ilk ayında yeni mobil uygulamasını tanıtacağız. O uygulamayı indirince telefonlarına okuttukları zaman gittikleri spor salonlarının içinde ders veren hocanın, niteliğini, eğitimini, kursunu, hangi bilgi ve beceriye sahip olduğunu bilecekler. Aileler, çocuklarını kime teslim ettiklerini, kanunun müsaade ettiği kadarıyla biz orada vatandaşlarımıza vereceğiz. Kendilerini de kime teslim ettiklerini, hocanın ne kadar bilgi birikime sahip olduğunu hatta işletmelerle ilgili yine kanunun müsaade ettiği şekilde vatandaşımıza internet üzerinden bilgiyi vereceğiz. Belgesiz o kadar çok işletme var ki insanlar işletmeye 'senin belgen var mı?' diye soramıyor. Bunları ciddi anlamda zapturapt altına aldık, almaya da devam edeceğiz."