https://sputniknews.com.tr/20221226/bogazici-universitesinde-messi-hayrina-dokulen-lokmadan-sonra-sirada-ronaldonun-helvasi-var-1065022375.html

Boğaziçi Üniversitesi'nde Messi hayrına dökülen lokmadan sonra sırada 'Ronaldo’nun helvası' var

Boğaziçi Üniversitesi'nde Messi hayrına dökülen lokmadan sonra sırada 'Ronaldo’nun helvası' var

Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan bir grup öğrenci 2022 Katar Dünya Kupası’nda zafere ulaşan Arjantin’in efsane oyuncusu Lionel Messi için ‘hayır lokması’... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T11:59+0300

2022-12-26T11:59+0300

2022-12-26T11:59+0300

türkiye

ronaldo

cristiano ronaldo

boğaziçi üniversitesi

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Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsü önünde toplanan Messi hayranı öğrenciler, hem Arjantin’in zaferini kutladı hem de Lionel Messi’ye olan sevgilerini bin kişilik lokma dağıtarak gösterdi. Şimdi aynı gurup Ronaldo için helva dağıtmaya hazırlanıyor.Hürriyet'te yer alan habere göre, etkinliği organize eden öğrencilerden BOUN Elektrik Elektronik Mühendisliği 1’inci sınıf öğrencisi Alparslan sıvacı şöyle konuştu. “Lokma bizim kültürümüzde yer alan ve daha çok insana ulaşmayı sağlayan yollarından biri. Sevincimizi bu şekilde göstermek istedik. İlerde ‘Messi hayrına lokma döktürmedik’ demeyeceğiz. Görenler çok şaşırdı. Ronaldo hayranı birkaç çocuk gelip ‘ağabey biz Ronaldo’yu daha çok seviyoruz ama biz de yiyebilir miyiz’ dediler. Messi’nin top ayağına geldiği zaman en iyiye dönüşmesi ve onu izlerken aldığımız keyif bizi ona bağladı. Dünya Kupası’ndan önce de en iyi olduğunu düşünüyorduk, bunu bir kez daha kanıtladı. Kariyerindeki tek eksik olan kupayı da aldı. Futbol serüvenini böyle taçlandırması bizim için önemliydi.”Kendi aralarında kurdukları Whatsapp grubunda organize olduklarını söyleyen Sıvacı şöyle devam etti; “Lokmanın bize maliyeti 2 bin lira oldu. Büyük bir Arjantin bayrağı ve Messi için özel bir pankart aldık. Toplamda 2 bin 600 lira harcadık. Taslak halinde aldığımız çizimi etkinlikten bir gün önce gece toplanıp boyadık.Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte Messi’yi seven insanlar olarak bir araya gelmek istedik ve resmi olmayan Boğaziçi Üniversitesi Messi Topluluğu’nu kurduk. Gruba katılım referansla oluyor. Yani bir arkadaşımız katılmak isteyen kişinin Messi’yi sevdiğine eminse ona kefil oluyor. Arjantin’in tüm maçlarını birlikte izledik, boğazımız yırtılana kadar bağırdık. Şampiyonlar Ligi maçları da öyle olacak.”Messi-Ronaldo rekabetinde Messi’nin kazandığı kupa sonrası Ronaldo’dan iyi olduğunu kanıtlamış olduğunu ifade eden Sıvacı; “Finale çıkma başarısını gösteremeyen Ronaldo için helva dağıtmayı düşünüyoruz, sıradaki etkinliğimiz bu olacak” dedi.

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ronaldo, cristiano ronaldo, boğaziçi üniversitesi