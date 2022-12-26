https://sputniknews.com.tr/20221226/bilim-insanlari-acikladi-karaciger-yaglanmasi-beyne-zarar-veriyor-1065010042.html

Bilim insanları açıkladı: Karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor

Bilim insanları açıkladı: Karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor

Uzmanlar, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiğini ortaya koydu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T00:15+0300

2022-12-26T00:15+0300

2022-12-26T00:15+0300

yaşam

karaciğer

yağlanma

beyin

yan etki

inceleme

araştırma

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ANI News'in haberine göre, İngiltere'deki Roger Williams Hepatoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyin üzerindeki etkilerini inceledi.Bilim insanları, bu kapsamda, farelere yağ oranı yüzde 10'u geçmeyen ve yağ oranı yüzde 55 olan iki farklı öğün verdi.Araştırmada, 16 haftanın sonunda, yağ oranı yüksek olan gıdalarla beslenen farelerin karaciğerlerinin yağlandığı, bu durumun ise beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiği saptandı.Ayrıca, bilim insanları, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların tüketiminin düşürülmesinin yalnızca obezite ile mücadelede değil, aynı zamanda karaciğer sağlığının ve beyin sağlığının korunması için gerekli olduğunu kaydediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221207/yeni-terapilerin-belirlenmesine-yardimci-olabilir-bir-beyin-tumoru-turunun-3-alt-turu-tespit-edildi-1064295467.html

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karaciğer, yağlanma, beyin, yan etki, inceleme, araştırma