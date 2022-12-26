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https://sputniknews.com.tr/20221226/bilim-insanlari-acikladi-karaciger-yaglanmasi-beyne-zarar-veriyor-1065010042.html
Bilim insanları açıkladı: Karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor
Bilim insanları açıkladı: Karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor
Uzmanlar, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiğini ortaya koydu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T00:15+0300
2022-12-26T00:15+0300
yaşam
karaciğer
yağlanma
beyin
yan etki
inceleme
araştırma
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ANI News'in haberine göre, İngiltere'deki Roger Williams Hepatoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyin üzerindeki etkilerini inceledi.Bilim insanları, bu kapsamda, farelere yağ oranı yüzde 10'u geçmeyen ve yağ oranı yüzde 55 olan iki farklı öğün verdi.Araştırmada, 16 haftanın sonunda, yağ oranı yüksek olan gıdalarla beslenen farelerin karaciğerlerinin yağlandığı, bu durumun ise beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiği saptandı.Ayrıca, bilim insanları, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların tüketiminin düşürülmesinin yalnızca obezite ile mücadelede değil, aynı zamanda karaciğer sağlığının ve beyin sağlığının korunması için gerekli olduğunu kaydediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221207/yeni-terapilerin-belirlenmesine-yardimci-olabilir-bir-beyin-tumoru-turunun-3-alt-turu-tespit-edildi-1064295467.html
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karaciğer, yağlanma, beyin, yan etki, inceleme, araştırma
karaciğer, yağlanma, beyin, yan etki, inceleme, araştırma

Bilim insanları açıkladı: Karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor

00:15 26.12.2022
© Fotoğraf : beyin-beyin.combeyin
beyin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Fotoğraf : beyin-beyin.com
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Uzmanlar, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiğini ortaya koydu.
ANI News'in haberine göre, İngiltere'deki Roger Williams Hepatoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyin üzerindeki etkilerini inceledi.
Bilim insanları, bu kapsamda, farelere yağ oranı yüzde 10'u geçmeyen ve yağ oranı yüzde 55 olan iki farklı öğün verdi.
Araştırmada, 16 haftanın sonunda, yağ oranı yüksek olan gıdalarla beslenen farelerin karaciğerlerinin yağlandığı, bu durumun ise beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiği saptandı.
Ayrıca, bilim insanları, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların tüketiminin düşürülmesinin yalnızca obezite ile mücadelede değil, aynı zamanda karaciğer sağlığının ve beyin sağlığının korunması için gerekli olduğunu kaydediyor.
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