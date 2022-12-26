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https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-varank-asgari-ucret-destegi-2023te-10-milyar-lirayi-gececek-1065028951.html
Bakan Varank: Asgari ücret desteği 2023'te 10 milyar lirayı geçecek
Bakan Varank: Asgari ücret desteği 2023'te 10 milyar lirayı geçecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteği verdiklerini belirterek, "2023 yılında ise bu destek 10 milyar... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T14:02+0300
2022-12-26T14:02+0300
ekonomi
mustafa varank
sanayi ve teknoloji bakanlığı
asgari ücret
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İşverene asgari ücret desteği yeni yılda artacak.Organize Sanayi Bölgesi'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektöre asgari ücret desteğinin bu yıl 5,7 milyar lira düzeyinde olduğunu, bu rakamın 2023'te 10 milyar lirayı aşacağını açıkladı.Asgari ücrete, emekçiler ve işverenlerin penceresinden büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve ortak bir dengeyi gözetmeye çalıştıklarını bildiren Varank şunları söyledi:'38 yeni OSB kurma çalışması yapıyoruz'Kasım ayında 56,9 milyar lira sabit yatırım tutarı olan 1437 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Varank, "28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 38 yeni OSB kurmanın da çalışmalarını yapıyoruz. Yine mevcut OSB'lerimizi genişletmek adına gayret içindeyiz. 39 ilimizde 65 OSB'de 20 bin hektar ilave alan için yer seçim süreçlerine devam ediyoruz. Bunların süreçlerini kısaltmak adına da ilgili bakanlıklarımızla sürekli iletişim halindeyiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221224/chpli-oztrak-bu-asgari-ucret-uc-ay-bile-dayanmaz-aclik-sinirinin-altina-duser-1064953672.html
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mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı, asgari ücret
mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı, asgari ücret

Bakan Varank: Asgari ücret desteği 2023'te 10 milyar lirayı geçecek

14:02 26.12.2022
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteği verdiklerini belirterek, "2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek" dedi.
İşverene asgari ücret desteği yeni yılda artacak.

Organize Sanayi Bölgesi'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektöre asgari ücret desteğinin bu yıl 5,7 milyar lira düzeyinde olduğunu, bu rakamın 2023'te 10 milyar lirayı aşacağını açıkladı.

Asgari ücrete, emekçiler ve işverenlerin penceresinden büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve ortak bir dengeyi gözetmeye çalıştıklarını bildiren Varank şunları söyledi:
"Malumunuz önümüzdeki aylarda enflasyon, hızla bir düşüş eğilimine girecek. Evet, burada bir baz etkisi olsa da bu enflasyonla mücadelede sonuç aldığımız gerçeğini değiştirmiyor. Dışsal yeni şoklarla karşılaşmadığımız takdirde, enflasyonda beklentilerin de aşağı yönlü olmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla asgari ücrette yapmış olduğumuz yüksek oranlı zam, enflasyondaki düşüşün de eşlik etmesiyle, vatandaşlarımızın alım gücünü çok daha fazla iyileştirecek. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması durumunda, Hükümetimiz asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da asla çekinmeyecektir."

'38 yeni OSB kurma çalışması yapıyoruz'

Kasım ayında 56,9 milyar lira sabit yatırım tutarı olan 1437 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Varank, "28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 38 yeni OSB kurmanın da çalışmalarını yapıyoruz. Yine mevcut OSB'lerimizi genişletmek adına gayret içindeyiz. 39 ilimizde 65 OSB'de 20 bin hektar ilave alan için yer seçim süreçlerine devam ediyoruz. Bunların süreçlerini kısaltmak adına da ilgili bakanlıklarımızla sürekli iletişim halindeyiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
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