https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-varank-asgari-ucret-destegi-2023te-10-milyar-lirayi-gececek-1065028951.html

Bakan Varank: Asgari ücret desteği 2023'te 10 milyar lirayı geçecek

Bakan Varank: Asgari ücret desteği 2023'te 10 milyar lirayı geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteği verdiklerini belirterek, "2023 yılında ise bu destek 10 milyar... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T14:02+0300

2022-12-26T14:02+0300

2022-12-26T14:02+0300

ekonomi

mustafa varank

sanayi ve teknoloji bakanlığı

asgari ücret

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İşverene asgari ücret desteği yeni yılda artacak.Organize Sanayi Bölgesi'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektöre asgari ücret desteğinin bu yıl 5,7 milyar lira düzeyinde olduğunu, bu rakamın 2023'te 10 milyar lirayı aşacağını açıkladı.Asgari ücrete, emekçiler ve işverenlerin penceresinden büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve ortak bir dengeyi gözetmeye çalıştıklarını bildiren Varank şunları söyledi:'38 yeni OSB kurma çalışması yapıyoruz'Kasım ayında 56,9 milyar lira sabit yatırım tutarı olan 1437 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Varank, "28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 38 yeni OSB kurmanın da çalışmalarını yapıyoruz. Yine mevcut OSB'lerimizi genişletmek adına gayret içindeyiz. 39 ilimizde 65 OSB'de 20 bin hektar ilave alan için yer seçim süreçlerine devam ediyoruz. Bunların süreçlerini kısaltmak adına da ilgili bakanlıklarımızla sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221224/chpli-oztrak-bu-asgari-ucret-uc-ay-bile-dayanmaz-aclik-sinirinin-altina-duser-1064953672.html

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mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı, asgari ücret