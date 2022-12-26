Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin bu hafta açıklanacağını duyurdu.