https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-bilginden-eyt-aciklamasi-1065065897.html
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin bu hafta açıklanacağını duyurdu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T20:37+0300
2022-12-26T20:37+0300
2022-12-26T20:38+0300
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Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
20:37 26.12.2022 (güncellendi: 20:38 26.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin bu hafta açıklanacağını duyurdu.