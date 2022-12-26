Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-bilginden-eyt-aciklamasi-1065065897.html
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin bu hafta açıklanacağını duyurdu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T20:37+0300
2022-12-26T20:38+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız

20:37 26.12.2022 (güncellendi: 20:38 26.12.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin bu hafta açıklanacağını duyurdu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала