https://sputniknews.com.tr/20221226/bagdat-caddesinde-yayaya-carparak-olumune-neden-olan-surucu-tutuklandi-1065041154.html

Bağdat Caddesi'nde yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Bağdat Caddesi'nde yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Bağdat Caddesi'nde yayaya çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T17:05+0300

2022-12-26T17:05+0300

2022-12-26T17:05+0300

türkiye

türkiye

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bağdat caddesi

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İstanbul Kadıköy'de bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen aracın sürücüsü tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık gecesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin çalışma yürüttü.Yapılan incelemede, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Aktaş'a otomobiliyle çarparak, olay yerinden kaçan sürücünün avukat Alp E. olduğu tespit edildi.Olay günü Ataşehir'de bulunan ikametinde yakalanıp gözaltına alınan Alp E. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.100 metre savrulduSaat 04.50 sıralarında hafif ticari aracını park edip yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Aktaş, süratli biçimde ilerleyen bir otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 100 metre savrulmuş, çarpan araç ise kaçmıştı.Olay yerinde yapılan incelemelerde Aktaş'ın çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.Kaza, güvenlik kameraları tarafından da kaydedilmiş, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.'Husumetlimiz var orada durma'Şüpheli avukat Alp E. hakimlikteki ifadesinde, "Ben avukatım. Sorumlu olduğum müvekkillerim var. Dolayısıyla bunlar mağdur olacaktır. Bu olay kendi aracımla meydana gelen bir olay değildir. Olay günü tanıştığımız arkadaşıma ait araçtır. Bana baskı yaptı. ‘Olay yerine geri dönme seni ve beni öldürürler’ dedi. Ben de bu yüzden olay yerine dönmedim. İkametime gittim. Ev ve ofis adresim bellidir. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi.Hakimlikte söz verilen avukat Alp E.’nin avukatı, "Müvekkil olay yerinden çok hızlı geçmemiştir. Hava durumu yağışlıdır. Müvekkil sol tarafa geçtiği esnada, yaya birden yola hızlı bir şekilde atlamıştır. Araç müvekkilin adına kayıtlı olmadığı için aracın sahibi müvekkile olay yerinde durma husumetlimiz var demiştir. Arabada bulunan Emine isimli kişi müvekkilime baskıda bulunmuştur. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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