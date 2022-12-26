https://sputniknews.com.tr/20221226/atiyla-gittigi-akaryakit-istasyonundan-kola-caldi-1065026275.html
Atıyla gittiği akaryakıt istasyonundan kola çaldı
Atıyla gittiği akaryakıt istasyonundan kola çaldı
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde at ile akaryakıt istasyonuna giriş yapan şahıs, dışarıda dolaptan kola çalarak uzaklaştı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T13:20+0300
2022-12-26T13:20+0300
2022-12-26T13:42+0300
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Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir kişi, ana yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna, at ile giriş yaptı. Akşam saatlerinde gelen ismi öğrenilmeyen vatandaş, atıyla çevreye baktıktan sonra inerek dışarıda bulunan içecek dolabını açmak için zorladı.Şahıs, daha sonra gözüne kestirdiği dolaptan kola alarak atına atlayıp alandan uzaklaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221218/istanbulda-138-atmyi-soyan-hirsizlar-yakalandi-1064728050.html
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türkiye, diyarbakır, hırsız
Atıyla gittiği akaryakıt istasyonundan kola çaldı
13:20 26.12.2022 (güncellendi: 13:42 26.12.2022) Abone ol
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde at ile akaryakıt istasyonuna giriş yapan şahıs, dışarıda dolaptan kola çalarak uzaklaştı.
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir kişi, ana yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna, at ile giriş yaptı.
Akşam saatlerinde gelen ismi öğrenilmeyen vatandaş, atıyla çevreye baktıktan sonra inerek dışarıda bulunan içecek dolabını açmak için zorladı.
Şahıs, daha sonra gözüne kestirdiği dolaptan kola alarak atına atlayıp alandan uzaklaştı.