https://sputniknews.com.tr/20221226/atiyla-gittigi-akaryakit-istasyonundan-kola-caldi-1065026275.html

Atıyla gittiği akaryakıt istasyonundan kola çaldı

Atıyla gittiği akaryakıt istasyonundan kola çaldı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde at ile akaryakıt istasyonuna giriş yapan şahıs, dışarıda dolaptan kola çalarak uzaklaştı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T13:20+0300

2022-12-26T13:20+0300

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Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir kişi, ana yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna, at ile giriş yaptı. Akşam saatlerinde gelen ismi öğrenilmeyen vatandaş, atıyla çevreye baktıktan sonra inerek dışarıda bulunan içecek dolabını açmak için zorladı.Şahıs, daha sonra gözüne kestirdiği dolaptan kola alarak atına atlayıp alandan uzaklaştı.

https://sputniknews.com.tr/20221218/istanbulda-138-atmyi-soyan-hirsizlar-yakalandi-1064728050.html

diyarbakır

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türkiye, diyarbakır, hırsız