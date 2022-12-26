Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221226/atiyla-gittigi-akaryakit-istasyonundan-kola-caldi-1065026275.html
Atıyla gittiği akaryakıt istasyonundan kola çaldı
Atıyla gittiği akaryakıt istasyonundan kola çaldı
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde at ile akaryakıt istasyonuna giriş yapan şahıs, dışarıda dolaptan kola çalarak uzaklaştı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T13:20+0300
2022-12-26T13:42+0300
yaşam
türkiye
diyarbakır
hırsız
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065026104_0:203:992:761_1920x0_80_0_0_749bf19e7a4230266f2c876c71aa7761.jpg
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir kişi, ana yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna, at ile giriş yaptı. Akşam saatlerinde gelen ismi öğrenilmeyen vatandaş, atıyla çevreye baktıktan sonra inerek dışarıda bulunan içecek dolabını açmak için zorladı.Şahıs, daha sonra gözüne kestirdiği dolaptan kola alarak atına atlayıp alandan uzaklaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221218/istanbulda-138-atmyi-soyan-hirsizlar-yakalandi-1064728050.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065026104_0:110:992:854_1920x0_80_0_0_c67e51ff291ecf9aadf07043e789c801.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, diyarbakır, hırsız
türkiye, diyarbakır, hırsız

Atıyla gittiği akaryakıt istasyonundan kola çaldı

13:20 26.12.2022 (güncellendi: 13:42 26.12.2022)
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır’da akaryakıt istasyonunda atlı hırsızlık
Diyarbakır’da akaryakıt istasyonunda atlı hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Abone olTelegram
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde at ile akaryakıt istasyonuna giriş yapan şahıs, dışarıda dolaptan kola çalarak uzaklaştı.
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir kişi, ana yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna, at ile giriş yaptı.
Akşam saatlerinde gelen ismi öğrenilmeyen vatandaş, atıyla çevreye baktıktan sonra inerek dışarıda bulunan içecek dolabını açmak için zorladı.
Şahıs, daha sonra gözüne kestirdiği dolaptan kola alarak atına atlayıp alandan uzaklaştı.
İstanbul'un farklı yerlerinde ATM'lerin para yatırma haznelerini, tornavida ve benzeri aparatlarla açarak içindeki paraları çalan 7 kişilik çete, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar, ATM'lerde bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da, 138 ATM'yi soyan hırsızlar yakalandı
18 Aralık, 19:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала