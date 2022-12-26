https://sputniknews.com.tr/20221226/antalyada-bir-rus-turist-fotograf-cekmek-isterken-kayaliklardan-duserek-hayatini-kaybetti-1065014376.html
Antalya'da bir Rus turist, fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Antalya'da bir Rus turist, fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 35 yaşındaki Stanislav İvanchenko adlı Rus turist, fotoğraf çekmek isterken 40 metrelik kayalıklardan aşağı düşerek hayatını... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T07:58+0300
2022-12-26T07:58+0300
2022-12-26T07:58+0300
türkiye
antalya
manavgat
rus turist
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Manavgat’ın Beşkonak Milli Parkı’nda bulunan Köprülü Kanyon’a giden Rus Stanislav İvanchenko ile yakınları Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34), çevrenin fotoğraflarını çekti. Bu sırada Stanislav İvanchenko, selfi çekmek için çıktığı kayalıkların üzerinde dengesini kaybederek, yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü.Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınları hemen Stanislav İvanchenko’nun yanına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. 112 ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Stanislav İvanchenko’nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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antalya, manavgat, rus turist
antalya, manavgat, rus turist
Antalya'da bir Rus turist, fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 35 yaşındaki Stanislav İvanchenko adlı Rus turist, fotoğraf çekmek isterken 40 metrelik kayalıklardan aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Manavgat’ın Beşkonak Milli Parkı’nda bulunan Köprülü Kanyon’a giden Rus Stanislav İvanchenko ile yakınları Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34), çevrenin fotoğraflarını çekti. Bu sırada Stanislav İvanchenko, selfi çekmek için çıktığı kayalıkların üzerinde dengesini kaybederek, yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınları hemen Stanislav İvanchenko’nun yanına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. 112 ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Stanislav İvanchenko’nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.