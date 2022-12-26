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https://sputniknews.com.tr/20221226/ankarada-tartistigi-ogretim-gorevlisini-silahla-oldurmekle-suclanan-is-insani-tutuklandi-1065066508.html
Ankara'da tartıştığı öğretim görevlisini silahla öldürmekle suçlanan iş insanı tutuklandı
Ankara'da tartıştığı öğretim görevlisini silahla öldürmekle suçlanan iş insanı tutuklandı
Ankara'nın Çayyolu Mahallesi'ndeki restoranda birlikte yemek yediği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T20:53+0300
2022-12-26T20:54+0300
türkiye
ankara
ankara cumhuriyet başsavcılığı
gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan şüpheliler Polat A, Mustafa K, Muhammed G. ve Mehmet A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheli Polat A. dışındaki şüpheliler emniyetten serbest bırakıldı.Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheli Polat A, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.Alınan bilgiye göre şüpheli Polat A, emniyetteki ifadesinde, yemek esnasında kadın misafirlerden birine laf atması üzerine Güven Çaprak ile tartışmaya başladıklarını, bu esnada Çaprak'ın belindeki tabancayı almak için hamle yaptığını, buna engel olmak istediğini ancak silahın ateş aldığını öne sürdü.
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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı
ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı

Ankara'da tartıştığı öğretim görevlisini silahla öldürmekle suçlanan iş insanı tutuklandı

20:53 26.12.2022 (güncellendi: 20:54 26.12.2022)
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AA
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Ankara'nın Çayyolu Mahallesi'ndeki restoranda birlikte yemek yediği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak'ı başından vurarak öldürmekle suçlanan iş insanı Polat A. tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan şüpheliler Polat A, Mustafa K, Muhammed G. ve Mehmet A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Polat A. dışındaki şüpheliler emniyetten serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheli Polat A, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre şüpheli Polat A, emniyetteki ifadesinde, yemek esnasında kadın misafirlerden birine laf atması üzerine Güven Çaprak ile tartışmaya başladıklarını, bu esnada Çaprak'ın belindeki tabancayı almak için hamle yaptığını, buna engel olmak istediğini ancak silahın ateş aldığını öne sürdü.
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