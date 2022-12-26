Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı adaylığı giderek netleşen Kılıçdaroğlu, ilk kez Mansur Yavaş’ı geçti
© AAKılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a: Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak
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Abdulkadir Selvi, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda net bir mesaj vermemesi onu geriletirken, cumhurbaşkanı adaylığı giderek netleşen Kılıçdaroğlu ilk kez Mansur Yavaş’ı geçti" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına değindi.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 2 bin 502 kişi ile 5-14 Aralık tarihleri arasında yaptığı kasım ayı anketine atıfta bulunan Selvi, "Kılıçdaroğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sıraya yükseldi" dedi.
Buna göre, Optimar’ın “Bu yaz cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 43.7’si Erdoğan yanıtını verdi. İlk kez ikinci sıraya yükselen Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 12.4 çıktı. Kılıçdaroğlu’nu 10.1’le Mansur Yavaş takip ederken, Ekrem İmamoğlu yüzde 9’la dördüncü sırada geldi. Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı yüzde 6.8 çıkarken Meral Akşener’e olan destek yüzde 6.0 olarak ölçüldü. İsmi yeniden cumhurbaşkanı adayları arasına sokulmaya çalışılan Abdullah Gül ise yüzde 2.9’la yedinci sırada geldi.
Anket sonuçlarını değerlendiren Selvi, şu ifadeleri kullandı:
"Tekrar ifade etmek istiyorum. Siyasi yasak kararı ve Saraçhane toplantılarının Ekrem İmamoğlu’na katkısı henüz ölçülmedi. Ocak ayı anketlerinde bu oran ortaya çıktığı zaman paylaşmaktan kaçınmayacağım."
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayından bu yana elde ettiği yükselişini ise sürdürüyor. CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkan Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’na desteğin toplamı, Erdoğan’a verilen desteğin 12.2 puan gerisinde kalıyor."
"Optimar’ın anketinden Kılıçdaroğlu’na bir iyi, bir kötü haber çıkmış. İyi haber, Mansur Yavaş’ı da geçerek ikinci sıraya yükselmesi, kötü haber ise en beğenilen siyasetçi anketinde hâlâ gerilerde olması."
'En beğenilen siyasetçi anketinde Erdoğan birinci sırada'
"En beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 28’le birinci sırada yer alıyor. Erdoğan tüm kategorilerde birinci sırada. 20 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmesine rağmen en yakın rakibine dahi birkaç kat fark atıyor. Erdoğan’ı yüzde 10.7’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Mansur Yavaş işine odaklanan, polemiklere girmeyen bir siyasetçi olarak yıpranmıyor."
"Ekrem İmamoğlu ise Yavaş’ın tam aksine girdiği polemikler ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması nedeniyle yüzde 5’le altıncı sıraya gerilemiş durumda. Kılıçdaroğlu yüzde 5.9’la İmamoğlu’nun hemen üzerinde beşinci sırada geliyor. İmamoğlu siyaset tarzını ve ekibini değiştirmediği sürece erimeye devam edecek."
"Üçüncü sırada yüzde 8.1’le Demirtaş yer alırken onu yüzde 6.6’yla Meral Akşener takip ediyor."