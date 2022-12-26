https://sputniknews.com.tr/20221226/abdulkadir-selvi-cumhurbaskani-adayligi-giderek-netlesen-kilicdaroglu-ilk-kez-mansur-yavasi-gecti-1065017479.html

Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı adaylığı giderek netleşen Kılıçdaroğlu, ilk kez Mansur Yavaş’ı geçti

Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı adaylığı giderek netleşen Kılıçdaroğlu, ilk kez Mansur Yavaş’ı geçti

Abdulkadir Selvi, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Mansur... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T10:15+0300

2022-12-26T10:15+0300

2022-12-26T10:15+0300

politika

türkiye

abdulkadir selvi

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

cumhurbaşkanlığı seçimi

cumhurbaşkanı adayı

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına değindi.Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 2 bin 502 kişi ile 5-14 Aralık tarihleri arasında yaptığı kasım ayı anketine atıfta bulunan Selvi, "Kılıçdaroğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sıraya yükseldi" dedi.Buna göre, Optimar’ın “Bu yaz cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 43.7’si Erdoğan yanıtını verdi. İlk kez ikinci sıraya yükselen Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 12.4 çıktı. Kılıçdaroğlu’nu 10.1’le Mansur Yavaş takip ederken, Ekrem İmamoğlu yüzde 9’la dördüncü sırada geldi. Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı yüzde 6.8 çıkarken Meral Akşener’e olan destek yüzde 6.0 olarak ölçüldü. İsmi yeniden cumhurbaşkanı adayları arasına sokulmaya çalışılan Abdullah Gül ise yüzde 2.9’la yedinci sırada geldi.Anket sonuçlarını değerlendiren Selvi, şu ifadeleri kullandı:'En beğenilen siyasetçi anketinde Erdoğan birinci sırada'

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türkiye, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı