https://sputniknews.com.tr/20221226/abdde-bir-kadin-cinsel-iliski-sirasinda-partnerini-bicakladi-kasim-suleymaninin-intikami-icin-1065025475.html
ABD'de bir kadın, cinsel ilişki sırasında partnerini bıçakladı: 'Kasım Süleymani'nin intikamı için'
ABD'de bir kadın, cinsel ilişki sırasında partnerini bıçakladı: 'Kasım Süleymani'nin intikamı için'
ABD'de cinsel ilişki esnasında partnerini defalarca bıçaklayan bir kadın, bunu 'Kasım Süleymani'nin intikamı için' yaptığını açıkladı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T13:01+0300
2022-12-26T13:01+0300
2022-12-26T13:01+0300
dünya
abd
kasım süleymani
bıçaklama
saldırı
bıçaklı saldırı
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ABD'de bir kadın, 2020'de ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin intikamını almak için, birlikte olduğu bir adamı bıçakladı.Öğrenilene göre, Nika Nikoubin isimli kadın, 5 Mart 2022'de bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı bir adamla Las Vegas'taki bir otelde birlikte oldu. Nikoubin, ilişki sırasında partnerinin gözlerini bağladı ve boynundan defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan adam ise hayatta kaldı.Polis tarafından otelin 14. katındaki bir hizmet alanında çıplak halde bulunan Nikoubin, ilk ifadesinde "Biraz içiyorduk ve sonra onu bıçakladım" ifadelerini kullandı.İran doğumlu Nikoubin, daha sonra eylemi en başından beri planladığını söyledi. Saldırıyı Kasım Süleymani'nin intikamı için planladığını söyleyen kadın, "ABD, Süleymani'yi öldürdü. Çok kan döküldü. Bu yüzden Amerikan kanının dökülmesinin adil olduğunu düşünüyorum.” Nikoubin'in ayrıca anksiyete bozukluğu, majör depresif bozukluk ve paranoid kişilik bozukluğundan muzdarip olduğu açıklandı.60 bin dolar kefalet ücretiyle ev hapsi cezası verildi. Nikoubin'in bir sonraki duruşması 31 Temmuz'da yapılacak.
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, kasım süleymani, bıçaklama, saldırı, bıçaklı saldırı
abd, kasım süleymani, bıçaklama, saldırı, bıçaklı saldırı
ABD'de bir kadın, cinsel ilişki sırasında partnerini bıçakladı: 'Kasım Süleymani'nin intikamı için'
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ABD'de cinsel ilişki esnasında partnerini defalarca bıçaklayan bir kadın, bunu 'Kasım Süleymani'nin intikamı için' yaptığını açıkladı.
ABD'de bir kadın, 2020'de ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin intikamını almak için, birlikte olduğu bir adamı bıçakladı.
Öğrenilene göre, Nika Nikoubin isimli kadın, 5 Mart 2022'de bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı bir adamla Las Vegas'taki bir otelde birlikte oldu. Nikoubin, ilişki sırasında partnerinin gözlerini bağladı ve boynundan defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan adam ise hayatta kaldı.
Polis tarafından otelin 14. katındaki bir hizmet alanında çıplak halde bulunan Nikoubin, ilk ifadesinde "Biraz içiyorduk ve sonra onu bıçakladım" ifadelerini kullandı.
İran doğumlu Nikoubin, daha sonra eylemi en başından beri planladığını söyledi. Saldırıyı Kasım Süleymani'nin intikamı için planladığını söyleyen kadın, "ABD, Süleymani'yi öldürdü. Çok kan döküldü. Bu yüzden Amerikan kanının dökülmesinin adil olduğunu düşünüyorum.”
Nikoubin'in ayrıca anksiyete bozukluğu, majör depresif bozukluk ve paranoid kişilik bozukluğundan muzdarip olduğu açıklandı.
60 bin dolar kefalet ücretiyle ev hapsi cezası verildi. Nikoubin'in bir sonraki duruşması 31 Temmuz'da yapılacak.