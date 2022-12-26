Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221226/abd-ve-kanada-kar-esareti-altinda-50-olu-1065021144.html
ABD ve Kanada kar esareti altında: 50 ölü
ABD ve Kanada kar esareti altında: 50 ölü
ABD ve Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T11:39+0300
2022-12-26T11:39+0300
multimedya
fotoğraf
abd
kanada
kar fırtınası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065019949_0:30:1200:705_1920x0_80_0_0_7ba1f2cb02e6d7dac03313204a72df34.jpg
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065019949_112:0:1089:733_1920x0_80_0_0_1826edd786365796513749c439a78df8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, abd, kanada, kar fırtınası, фото
fotoğraf, abd, kanada, kar fırtınası, фото

ABD ve Kanada kar esareti altında: 50 ölü

11:39 26.12.2022
Abone olTelegram
ABD ve Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
© EPA / EPA-AW789667ABD ve Kanada'da etkili olan kar şiddetli kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele eden ABD'de can kaybı da artıyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. New York eyaletinde yer alan Buffalo’da ise son açıklanan verilere göre 18 kişi hayatını kaybetti.
ABD ve Kanada'da etkili olan kar şiddetli kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele eden ABD'de can kaybı da artıyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. New York eyaletinde yer alan Buffalo’da ise son açıklanan verilere göre 18 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye
1/6
© EPA / EPA-AW789667
ABD ve Kanada'da etkili olan kar şiddetli kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele eden ABD'de can kaybı da artıyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. New York eyaletinde yer alan Buffalo’da ise son açıklanan verilere göre 18 kişi hayatını kaybetti.
© EPABuffalo'nun bağlı olduğu Erie ilçesinin Belediye Başkanı Mark Poloncarz, kar kalınlığının bölgede yaklaşık 1.2 metreye ulaştığını ifade etmişti. Poloncarz, "Bu, hiçbirimizin umduğu veya beklediği Noel değil, ancak bugün olabildiğince mutlu bir Noel geçirmeye çalışın. Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum" demişti.
Buffalo'nun bağlı olduğu Erie ilçesinin Belediye Başkanı Mark Poloncarz, kar kalınlığının bölgede yaklaşık 1.2 metreye ulaştığını ifade etmişti. Poloncarz, Bu, hiçbirimizin umduğu veya beklediği Noel değil, ancak bugün olabildiğince mutlu bir Noel geçirmeye çalışın. Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum demişti. - Sputnik Türkiye
2/6
© EPA
Buffalo'nun bağlı olduğu Erie ilçesinin Belediye Başkanı Mark Poloncarz, kar kalınlığının bölgede yaklaşık 1.2 metreye ulaştığını ifade etmişti. Poloncarz, "Bu, hiçbirimizin umduğu veya beklediği Noel değil, ancak bugün olabildiğince mutlu bir Noel geçirmeye çalışın. Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum" demişti.
© EPAABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları 'Nesilde bir kez görülecek' şeklinde nitelendirmişti.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları 'Nesilde bir kez görülecek' şeklinde nitelendirmişti. - Sputnik Türkiye
3/6
© EPA
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları 'Nesilde bir kez görülecek' şeklinde nitelendirmişti.
© EPAKanada’nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında cumartesi günü Kelowna’dan Vancouver’a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atmıştı.
Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında cumartesi günü Kelowna’dan Vancouver’a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atmıştı. - Sputnik Türkiye
4/6
© EPA
Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında cumartesi günü Kelowna’dan Vancouver’a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atmıştı.
© EPAPolis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - Sputnik Türkiye
5/6
© EPA
Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
© EPAYaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edilmişti.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edilmişti. - Sputnik Türkiye
6/6
© EPA
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала