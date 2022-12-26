ABD ve Kanada kar esareti altında: 50 ölü

ABD ve Kanada'da etkili olan kar şiddetli kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele eden ABD'de can kaybı da artıyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. New York eyaletinde yer alan Buffalo’da ise son açıklanan verilere göre 18 kişi hayatını kaybetti.