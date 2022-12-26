'2022 Türkiye’nin Ortadoğu'ya yönelik dış politikasında U dönüşü yaşadığı bir yıl oldu’
19:33 26.12.2022 (güncellendi: 19:39 27.12.2022)
© SputnikEksen - ses kapağı
© Sputnik
Hamide Rencüzoğulları’na göre, 2022 Türk dış politikasında U dönüşü yılı oldu. Körfez'le normalleşmede ekonomik darboğazın etkili olduğunu belirten Rencüzoğulları, Mısır'la İhvan başlığında taviz verilse de Libya'nın Ankara için sorun olacağını belirtti. Rencüzoğulları, Ankara'nın Şam'ın koşullarını yerine getirmesinin mümkün olmadığı görüşünde.
Türkiye'nin Ortadoğu bölgesindeki ilişkilerinde 2022 yılında önemli değişikliklere tanıklık edildi. 2018'deki Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez bölgesiyle yaşanan ve 'düşmanlığa' varan görünümü değiştirecek adımlar atıldı. Mısır'da 'darbeci' olarak görülen El Sisi yönetimiyle temaslar başlamışken, 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat Doha'daki Dünya Kupası vesilesiyle Mısır lideriyle el sıkışmasıyla tamamlandı. 2023 için de gözler İhvan ve Libya üzerinden verilen bilek güreşine çevrildi. 2022'de Ankara'nın 11 yıldır ilk defa Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle ilişkileri düzeltme niyetlerini açıkça dile getirmeye başladığı yıl oldu. Rusya'nın arabuluculuğunda liderlerin buluşması gündeme taşındı. Erdoğan'ın "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim" sözlerinin ardından yine dikkatler 2023'teki olası gelişmelere çevrildi.
2022'de Türk dış politikası ve Ortadoğu-Kuzey Afrika hattında öne çıkanları araştırmacı yazar Hamide Rencüzoğulları ile konuştuk.
'Bu yıl somut adımlar gördük ancak ihvan ideolojisi dış politikanın can damarıdır'
Hamide Rencüzoğulları’na göre, 2022 Türkiye’nin Ortadoğu'ya yönelik dış politikasında U dönüşü yaşadığı bir yıl oldu. Körfez bölgesinin yanı sıra Mısır ve hatta Suriye'ye yönelik verilen işaretlere dikkat çeken Rencüzoğulları, ancak 'ihvan ideolojisinin' Erdoğan yönetiminin 'can damarını' oluşturmasının yarattığı zorluklara dikkat çeki:
“2022 yılı Türkiye’nin dış politikasında U dönüşü yaşadığı bir yıldır, özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu ile ilişkilerde. Ancak gerilim siyasetini gütmekten vaz geçildi mi, diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Ciddi anlamda bir ihtiyacın hasıl olması nedeniyle sıfır sorun politikasına dönüş izlerini görüyoruz. Bu yıl somut adımlar atıldı. Somut adımlar derken Mısır ile söylem düzeyinde olanlar ve Sisi ile el sıkışma oldu. BAE ve Suudi Arabistan’ın Ankara'ya husumeti ihvan politikası nedeniyledir. Bu politikadan çark edilmiş gibi görünüyor ama bu çok kolay değil. 2011’den bu yana Arap Baharı adını verdikleri ayaklanmaları fırsat olarak gören AKP’nin dış politikası İslamcı bir ideoloji üzerinden yürütüldü. Yeni Osmanlıcılık ihvancı iktidarlar üzerinden yayılma şeklinde hayal edildi. Bu ihvan politikası, AKP’yi AKP yapan dış politikasının can. Normalleşme demek bu ideolojiden çark etmesi yani ideoloji gömleğini üzerinden çıkarması anlamına gelecek ki, bu mümkün değil. Çünkü gerçekten AKP’yi AKP yapan bu İhvan kardeşliği ideolojisidir.”
‘BAE şeyhinin gelmesi onların da pragmatik yaklaşım içinde olduğunu gösteriyor’
Rencüzoğulları'na göre özellikle Körfez'le ilişkileri belirleyen Türkiye’nin ekonomik darboğazı oldu.
“Karşılıklı faydaya dayanan bir ilişki bu. BAE’nin şeyhinin Türkiye’ye gelmesi onların da pragmatik bir yaklaşım içinde olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin ekonomik olarak darboğazda olması bir fırsat vermiş oluyor açıkçası. Zaten Türkiye’nin normalleşme söylemleri de ekonomik darboğaz yüzünden. Genel seçimler nedeniyle bu adımlar atılıyor. Dolayısıyla karşı tarafın daha büyük fayda gördüğü söylenebilir. Yani Türkiye’yi sanki görücüye çıkarılmış gibi düşünülebilir. Çıkarlar husumetin üzerine çıkabiliyor. Suudi Arabistan’a karşı Kaşıkçı davasından vazgeçildi ki Merkez Bankası’na milyarlarca dolar yatırılıyor. Karşı tarafın faydası daha büyük olduğu için bu husumeti unutuyor. Ama bu tamamen normalleşme anlamına gelmiyor. İhvan ile ilişkisini kısıtlamaya dönük talepler olacak. Mısır bunu talep etti, o zaman Mısır aleyhine yayın yapan Türkiye’deki kanallar ya kapatıldı ya hizaya sokuldu.”
‘Türkiye Mısır’a ‘evet’ derse Libya’yı kaybedecek’
Rencüzoğluları, 2023'te Türkiye ve Mısır liderlerinin buluşmasını mümkün görürken, Kahire'nin Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için başta Libya olmak üzere taleplerinin karşılanması gerekeceğine dikkat çekti. Rencüzoğulları'na göre, böylesi bu durumda Ankara'nın Libya'nın sadece batısında hükmü bulunan ve yetki süresi dolmuş iktidarla yaptığı deniz sınırları anlaşması daha da sorunlu bir hal alabilir:
“Mısır için liderler görüşmesi olasılığını söyleyebiliriz. Çünkü Libya ve Doğu Akdeniz ile ilgili Mısır’ın planları var. Bu nedenle Mısır lideri davet eder ve Ankara’ya da gelebilir. Ama gerçekten talepleri var. Türkiye eğer bu taleplere evet derse, Libya’yı kaybedecek. Çünkü Libya da Trablus hükümetine tutunuyor, bir İhvan iktidarı var. Bir yere bir şeye koyarken öbür taraftan bir şey eksilmiş olacak. Türkiye, Doğu Akdeniz’de fırsatı kaçırdı. Libya ile yaptığı o anlaşma dışında elinde somut bir şey yok. Çünkü kıyıdaş ülkelerin hiçbiriyle iletişimi yok. Libya ile deniz sınırı anlaşmasının hemen yarın bir hükmü yoktur denilebilecek bir durumda ortaya duruyor. Çünkü birlik hükümetiyle yapmıştı. Sarraj hükümetinin ömrü tamamlandı. Onun yerine BM’nin atadığı birlik hükümeti var. Geçen yıl ülkeyi seçime götürecekti, orduyu ulusal orduya entegre edecekti. Hiçbirisini yapamadı. Aslında yetkisi yok. Türkiye’nin 'anlaşmamız devam ediyor' diyebilmesi için yetkili bir iktidarın olması lazım ki Libya’da şu an birlik hükümeti yetkisiz yetkili. Mısır ile yakınlaşmak Türkiye’nin daha çok menfaatine.”
'Şam'da Ankara'dan yapılan açıklamaları çok samimi bulmuyorlar'
Rencüzoğulları, Suriye ile 'normalleşme' konusunda Ankara'dan son dönemde tekrarlanan açıklamalar olmasına karşılık liderler görüşmesini çok olası görmüyor. Şam'ın koşullarına dikkat çeken Rencüzoğulları, Suriye halkının Ankara'nın desteklediği cihatçı gruplarla uzlaşılmasına karşı olduğunu dile getirdi:
“Suriye’nin öne sürdüğü koşullar var. Bunları Dışişleri Bakanı Mikdad, arabuluculuk yürüten Rusya'nın başkenti Moskova’da dile getirdi. Bu koşullar AKP’nin yerine getirmesi mümkün olmayan koşullar. Çünkü 'Türkiye işgal ettiği yerlerden çekilsin, oradaki radikal İslamcı gruplar teröristtir, destek kesilsin' deniliyor. AKP’nin bunları yerine getirmesi olası değil. Öte yandan, Şam'da Ankara'dan yapılan açıklamaları çok samimi bulmuyorlar. Esad'ın danşımanı Buseyna Şaban’ın açıklamasından anladığımız bu. 'Türkiye, Putin istiyor diye adım atacak' diye bakıyorlar. Ama bir de 'seçime yönelik bir yatırım, yani Suriye’yi seçim meselesi haline getirecek' diyorlar. Buseyna Şaban, ‘Bizim Erdoğan’a seçimden önce böyle bir hediye verme niyetimiz yok’ diye bir ifade kullanmıştı. İstihbarat düzeyinde temaslar zaten var, Soçi mutabakatından beri oluyor. Ama şimdi Türkiye normalleşme söylemlerini çok tekrar etti. En son Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ‘Şam muhaliflerle uzlaşsın’ söylemi var. Suriyeliler bundan çok dertliler. Onlar Türkiye yanlısı muhalifler. Türkiye, Suriye ile uzlaşmıyor, kol kanat gerdiği cihatçı grupları uzlaştırmak istiyor. O yüzden Suriye halkı çok tepkili. Putin zorlar ama Erdoğan ile görüşmeye Esad'ı kimse ikna edemez diye yazıyor Suriye basını. Ama Erdoğan dışında başka bir iktidarla bu mümkündür. Suriye’nin gerçekten buna ihtiyacı var. En uzun sınırı olan bir ülkeyle ticari ilişkileri canlandırmak Sezar yaptırımlarının belini kırmak demektir. Şu an Suriye’nin kalkınması, Türkiye’den değil Arap başkentlerinden geçiyor. Yani Arap başkentlerle yakınlaşma var.”