'2022 Türkiye'nin Ortadoğu'ya yönelik dış politikasında U dönüşü yaşadığı bir yıl oldu'

'2022 Türkiye’nin Ortadoğu'ya yönelik dış politikasında U dönüşü yaşadığı bir yıl oldu’

26.12.2022

2022-12-26T19:33+0300

2022-12-26T19:33+0300

2022-12-27T19:39+0300

Türkiye'nin Ortadoğu bölgesindeki ilişkilerinde 2022 yılında önemli değişikliklere tanıklık edildi. 2018'deki Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez bölgesiyle yaşanan ve 'düşmanlığa' varan görünümü değiştirecek adımlar atıldı. Mısır'da 'darbeci' olarak görülen El Sisi yönetimiyle temaslar başlamışken, 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat Doha'daki Dünya Kupası vesilesiyle Mısır lideriyle el sıkışmasıyla tamamlandı. 2023 için de gözler İhvan ve Libya üzerinden verilen bilek güreşine çevrildi. 2022'de Ankara'nın 11 yıldır ilk defa Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle ilişkileri düzeltme niyetlerini açıkça dile getirmeye başladığı yıl oldu. Rusya'nın arabuluculuğunda liderlerin buluşması gündeme taşındı. Erdoğan'ın "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim" sözlerinin ardından yine dikkatler 2023'teki olası gelişmelere çevrildi.2022'de Türk dış politikası ve Ortadoğu-Kuzey Afrika hattında öne çıkanları araştırmacı yazar Hamide Rencüzoğulları ile konuştuk.'Bu yıl somut adımlar gördük ancak ihvan ideolojisi dış politikanın can damarıdır'Hamide Rencüzoğulları’na göre, 2022 Türkiye’nin Ortadoğu'ya yönelik dış politikasında U dönüşü yaşadığı bir yıl oldu. Körfez bölgesinin yanı sıra Mısır ve hatta Suriye'ye yönelik verilen işaretlere dikkat çeken Rencüzoğulları, ancak 'ihvan ideolojisinin' Erdoğan yönetiminin 'can damarını' oluşturmasının yarattığı zorluklara dikkat çeki:“2022 yılı Türkiye’nin dış politikasında U dönüşü yaşadığı bir yıldır, özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu ile ilişkilerde. Ancak gerilim siyasetini gütmekten vaz geçildi mi, diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Ciddi anlamda bir ihtiyacın hasıl olması nedeniyle sıfır sorun politikasına dönüş izlerini görüyoruz. Bu yıl somut adımlar atıldı. Somut adımlar derken Mısır ile söylem düzeyinde olanlar ve Sisi ile el sıkışma oldu. BAE ve Suudi Arabistan’ın Ankara'ya husumeti ihvan politikası nedeniyledir. Bu politikadan çark edilmiş gibi görünüyor ama bu çok kolay değil. 2011’den bu yana Arap Baharı adını verdikleri ayaklanmaları fırsat olarak gören AKP’nin dış politikası İslamcı bir ideoloji üzerinden yürütüldü. Yeni Osmanlıcılık ihvancı iktidarlar üzerinden yayılma şeklinde hayal edildi. Bu ihvan politikası, AKP’yi AKP yapan dış politikasının can. Normalleşme demek bu ideolojiden çark etmesi yani ideoloji gömleğini üzerinden çıkarması anlamına gelecek ki, bu mümkün değil. Çünkü gerçekten AKP’yi AKP yapan bu İhvan kardeşliği ideolojisidir.”‘BAE şeyhinin gelmesi onların da pragmatik yaklaşım içinde olduğunu gösteriyor’Rencüzoğulları'na göre özellikle Körfez'le ilişkileri belirleyen Türkiye’nin ekonomik darboğazı oldu.‘Türkiye Mısır’a ‘evet’ derse Libya’yı kaybedecek’Rencüzoğluları, 2023'te Türkiye ve Mısır liderlerinin buluşmasını mümkün görürken, Kahire'nin Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için başta Libya olmak üzere taleplerinin karşılanması gerekeceğine dikkat çekti. Rencüzoğulları'na göre, böylesi bu durumda Ankara'nın Libya'nın sadece batısında hükmü bulunan ve yetki süresi dolmuş iktidarla yaptığı deniz sınırları anlaşması daha da sorunlu bir hal alabilir:'Şam'da Ankara'dan yapılan açıklamaları çok samimi bulmuyorlar'Rencüzoğulları, Suriye ile 'normalleşme' konusunda Ankara'dan son dönemde tekrarlanan açıklamalar olmasına karşılık liderler görüşmesini çok olası görmüyor. Şam'ın koşullarına dikkat çeken Rencüzoğulları, Suriye halkının Ankara'nın desteklediği cihatçı gruplarla uzlaşılmasına karşı olduğunu dile getirdi:

