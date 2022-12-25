https://sputniknews.com.tr/20221225/yunanistanin-egede-12-mil-karari-almayi-planladigi-iddiasi-harekete-gecis-mart-ayinda-1065008794.html
Yunanistan'ın Ege'de '12 mil' kararı almayı planladığı iddiası: 'Harekete geçiş mart ayında'
Yunanistan'ın Ege'de '12 mil' kararı almayı planladığı iddiası: 'Harekete geçiş mart ayında'
Yunanistan'ın marttan itibaren Girit'in güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlandığı ileri sürüldü. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T23:21+0300
2022-12-25T23:21+0300
2022-12-25T23:21+0300
dünya
yunanistan
girit
girit adası
ege denizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0e/1042844575_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_4941370629bbf869181afcb87eebf1c4.jpg
Yunanistan'ın Ege'de '12 mil' kararı almayı planladığı iddiası Ta Nea gazetesi tarafından ortaya atıldı.Gazetenin haberinde, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın defalarca, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağını ifade ettiği hatırlatılan haberde, konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının harekete geçiş için mart ayını işaret ettiği öne sürüldü.
yunanistan
girit
girit adası
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0e/1042844575_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_21b0a65565af6aea4ac280912b8a820c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, girit, girit adası, ege denizi
yunanistan, girit, girit adası, ege denizi
Yunanistan'ın Ege'de '12 mil' kararı almayı planladığı iddiası: 'Harekete geçiş mart ayında'
Abone ol
Yunanistan'ın marttan itibaren Girit'in güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlandığı ileri sürüldü.
Yunanistan'ın Ege'de '12 mil' kararı almayı planladığı iddiası Ta Nea gazetesi tarafından ortaya atıldı.
Gazetenin haberinde, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın defalarca, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağını ifade ettiği hatırlatılan haberde, konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.
Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının harekete geçiş için mart ayını işaret ettiği öne sürüldü.