https://sputniknews.com.tr/20221225/yunanistanin-egede-12-mil-karari-almayi-planladigi-iddiasi-harekete-gecis-mart-ayinda-1065008794.html

Yunanistan'ın Ege'de '12 mil' kararı almayı planladığı iddiası: 'Harekete geçiş mart ayında'

Yunanistan'ın Ege'de '12 mil' kararı almayı planladığı iddiası: 'Harekete geçiş mart ayında'

Yunanistan'ın marttan itibaren Girit'in güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlandığı ileri sürüldü. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T23:21+0300

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Yunanistan'ın Ege'de '12 mil' kararı almayı planladığı iddiası Ta Nea gazetesi tarafından ortaya atıldı.Gazetenin haberinde, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın defalarca, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağını ifade ettiği hatırlatılan haberde, konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının harekete geçiş için mart ayını işaret ettiği öne sürüldü.

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